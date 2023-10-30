新华社北京10月30日电（记者冯歆然）10月30日上午，纪念美国第14航空队援华抗战80周年活动在北京中国人民抗日战争纪念馆举行。全国人大常委会副委员长何维出席并致辞。纪念活动由中国人民对外友好协会举办，美国飞虎队老兵及后代和中美各界人士近百人出席活动。

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