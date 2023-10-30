以色列29日宣布部分恢复对加沙地带供水。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）当天表示，加沙地带民众抢夺物资，社会秩序呈崩溃迹象。多国警告以色列大规模地面进攻将带来严重后果。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

以色列：部分恢复对加沙地带供水

以色列29日宣布，部分恢复对加沙地带供水，日均供水量为2800万升。

据以色列媒体报道，以国防部下设的政府领土活动协调处当天表示，已重启两条通往加沙地带的输水管道，每日向加沙地带输水2800万升。

本月7日，以色列和巴勒斯坦爆发新一轮冲突。9日，以色列能源部长卡茨表示，他已下令切断以色列对加沙地带的供水。

据了解，本轮冲突爆发前，以色列每天通过三条输水管道向加沙地带出售4900万升水。

联合国近东救济工程处日前发布消息说，巴以新一轮冲突爆发以来，加沙地带三座海水淡化厂由于燃油短缺已停止运行。

联合国：加沙地带社会秩序开始崩溃

联合国近东救济工程处29日说，加沙地带数以千计民众闯入该机构设在当地的多处仓库和配送中心，抢走面粉及其他基本物资。

近东救济工程处在一份声明中说，在加沙地带中部和南部，人们抢走小麦面粉和包括卫生用品在内的物资。其中一处被抢仓库位于代尔拜拉赫，用于存储从埃及运入加沙地带的人道主义援助物资。

“这种迹象令人担忧，”近东救济工程处加沙事务负责人托马斯·怀特说，抢夺物资说明在经历了以军持续三周的轰炸和严密封锁后，加沙地带社会秩序开始崩溃，“人们感到害怕、沮丧和绝望”。

近东救济工程处说，加沙地带市面上的物资即将耗尽，而从埃及通过卡车运入加沙地带的人道主义援助物资远远不足。

多国警告大规模地面进攻后果严重

埃及外交部28日发表声明说，以色列对加沙地带的大规模地面攻击将带来严重风险以及前所未有的人道主义和安全影响，以色列升级军事行动将增加包括儿童、妇女在内的平民伤亡。埃及要求以政府对违反联合国大会有关决议负责，并再次呼吁以方推动落实安全、完整和可持续地向加沙地带提供人道主义救济的程序。

黎巴嫩外交部28日发表声明说，以色列“不加控制、不负责任的”行为可能点燃中东战火，威胁地区和国际和平。声明敦促国际社会采取紧急行动，令以色列立即停止当前军事行动并遵守国际法。

俄罗斯外交部28日就巴以冲突发表声明说，国际社会当前的首要任务是阻止流血事件，尽可能减少对平民伤害，推动局势转入政治外交轨道。俄方正与有关各方保持联系，发挥调解功能，推动和平解决冲突。声明呼吁落实“两国方案”。（综合新华社驻外记者报道；编辑：刁泽、王申、沈浩洋）

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