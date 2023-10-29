新华社北京10月29日电 综合新华社驻外记者报道：巴勒斯坦电信公司29日凌晨发表声明说，加沙地带通信服务正在逐步恢复。多国警告以色列大规模地面进攻将带来严重后果，呼吁冲突方停止军事行动、减少对平民伤害。

根据巴勒斯坦电信公司的声明，通信服务恢复范围包括固定电话、移动电话以及互联网。

以色列总理内塔尼亚胡28日晚在特拉维夫举行的新闻发布会上说，随着以军更多地面部队进入加沙地带，针对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的“第二阶段战争”已开始。以方作战目标非常明确，即摧毁哈马斯的军事和治理能力，并帮助被扣押人员返回家中。

埃及外交部28日发表声明说，以色列对加沙地带的大规模地面攻击将带来严重风险以及前所未有的人道主义和安全影响，以色列升级军事行动将增加包括儿童、妇女在内的平民伤亡。埃及要求以政府对违反联合国大会有关决议负责，并再次呼吁以方推动落实安全、完整和可持续地向加沙地带提供人道主义救济的程序。

黎巴嫩外交部28日发表声明说，以色列“不加控制、不负责任的”行为可能点燃中东战火，威胁地区和国际和平。以军连续进攻造成平民伤亡，其中有很多儿童、妇女和老人。声明敦促国际社会采取紧急行动，令以色列立即停止当前军事行动并遵守国际法。

俄罗斯外交部28日就巴以冲突发表声明说，国际社会当前的首要任务是阻止流血事件，尽可能减少对平民伤害，推动局势转入政治外交轨道。俄方正与有关各方保持联系，发挥调解功能，推动和平解决冲突。声明呼吁落实“两国方案”。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门28日发布的数据显示，以军袭击加沙地带已造成7703人死亡、19743人受伤。加沙地带民防部门当天在声明中说，以军27日夜开始加大对加沙地带的空袭，导致当地数百栋建筑“完全被毁”。（参与记者：王卓伦、吕迎旭、柳伟建、刘宗亚、谢昊、江宥林）

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