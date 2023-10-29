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专访：美国将美元当作针对他国的政治武器——访古巴哈瓦那大学经济学家费尔南德斯

2023年10月29日13:41 | 来源：新华网
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新华社哈瓦那10月28日电 专访：美国将美元当作针对他国的政治武器——访古巴哈瓦那大学经济学家费尔南德斯

新华社记者林朝晖

古巴哈瓦那大学国际经济研究中心资深研究员路易斯·费尔南德斯日前在哈瓦那接受新华社记者专访时表示，美国政府正在将美元当作政治武器来打压其他国家，以谋取自身利益。

费尔南德斯几十年来专注于研究和分析美国经济。他说：“自2022年3月美联储开启40年来最激进的加息周期后，已造成世界多国资金外流、负债增加、输入性通胀高企，民生和市场稳定遭到威胁。”

费尔南德斯说，随着美联储激进加息，美债收益率上升、美元迅速走强，资金大规模流向美国，众多国家的股市、汇市、债市遭受冲击。

他说，尽管美元在国际经济中地位有所下降，但仍然在全球货币和金融体系中占主导地位。“美国继续将美元当作政治武器，并将其作为经济制裁工具的一部分打压其他国家。”

费尔南德斯指出，美国国内通胀飙升，根本原因是新冠疫情期间美国政府无节制地增发货币，其采取的一系列经济政策导致出现巨额财政赤字和创纪录的债务。

“美国的货币政策对世界其他国家产生了严重的负面影响，尤其是对那些经济脆弱和欠发达的国家。”他说。

费尔南德斯表示，美国的“极限施压”政策极大影响了古巴财政收入，阻碍古巴获取资源，从而导致古巴出现非常困难的社会经济局面。“将经济政策用于政治目的，不仅会影响到这些政策所针对的国家，还会对全球经济产生负面影响，也会影响到美国本国经济。”

费尔南德斯说，世界上许多国家目前正努力减少对美元的依赖，避免成为美国经济制裁的对象，但实现这一目标的过程非常复杂。“我们正处于国际货币金融体系发生重大变革的前夜。”

他警告说，美国“正在利用全部力量和政策工具来努力保持或尽可能恢复其失去的霸权地位，这非常危险”。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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