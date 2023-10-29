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哈马斯说有意在条件允许时释放所扣平民 但谈判无进展

2023年10月29日12:32 | 来源：新华网
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新华社北京10月29日电 俄罗斯媒体28日报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局成员穆萨·阿布·马尔祖克接受采访时说，哈马斯愿意在条件允许时释放所扣平民，不过目前放人谈判没有取得进展。

法新社28日报道，马尔祖克26日抵达俄罗斯，围绕释放在押人员议题与相关方谈判。马尔祖克说，“十几名西方国家和（中东）地区国家官员来找我们”，要求放人，但目前谈判没有进展。

哈马斯7日自加沙地带对以色列境内军民目标发起突袭并扣押大量人员。马尔祖克在采访中承认，大量平民“因混乱被带走”。以色列军方27日确认，目前仍有229人遭扣押。

马尔祖克说，哈马斯愿意在条件允许时释放所扣平民，但不准备释放被俘以色列军人。就被扣以军，哈马斯要求须通过谈判，交换遭以军囚禁的巴勒斯坦人。

哈马斯发起突袭后，以色列猛烈报复，除持续空袭轰炸，还对加沙地带实施全面封锁，切断食物、水、药品、燃料和电力供应，加沙地带人道主义状况日益恶化。在埃及和卡塔尔斡旋下，哈马斯迄今共释放4名被挟持人员，分别是20日获释的两名美国公民以及23日获释的两名以色列公民。

俄罗斯卫星通讯社28日援引马尔祖克的说法报道，哈马斯或将在条件允许时释放8名有俄罗斯、以色列双重国籍的人。

马尔祖克说，哈马斯从俄外交部获得一份有俄以双重国籍的人员名单，正密切关注这份名单并据此行动。“这不容易，但我们正寻找他们。一旦我们找到他们，我们将释放他们，尽管当前情况下存在困难。”

按照他的说法，以军不停止轰炸，被扣押人员就难以平安转移、离开加沙地带。

联合国大会紧急特别会议27日通过决议，呼吁以色列和巴勒斯坦冲突方立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。以色列当天表示坚决拒绝联合国停火决议，以军继续对加沙地带实施空袭和地面打击。马尔祖克说，哈马斯愿意停火、愿意落实联合国大会决议，但不会与以色列直接谈判。（包雪琳）

(责编：王禹蘅、吴成良)

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