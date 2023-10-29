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“一带一路”高峰论坛丨专访：共建“一带一路”合作进程将持续加速——访瑞典“一带一路”研究所副所长阿斯卡里

2023年10月29日12:30 | 来源：新华网
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新华社斯德哥尔摩10月29日电 专访：共建“一带一路”合作进程将持续加速——访瑞典“一带一路”研究所副所长阿斯卡里

新华社记者和苗 付一鸣

“未来十年，我们将看到共建‘一带一路’合作进程持续加速。”瑞典“一带一路”研究所副所长侯赛因·阿斯卡里日前在接受新华社记者书面采访时说。

阿斯卡里出席了本月在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。他说，在共建“一带一路”倡议提出十周年之际举行的此次高峰论坛具有重要意义，“我们讨论了关于全球各国的和平、发展和繁荣”。

阿斯卡里表示，在过去十年成就的基础上，共建“一带一路”合作领域将更加丰富。如今世界上大多数国家都参与其中，共建“一带一路”已成为世界上最重要的合作平台之一。

在本届高峰论坛上，中国宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动。阿斯卡里说：“这使未来十年共建‘一带一路’的愿景、方法和目标更为清晰透明，也更加具体务实。”

展望未来，阿斯卡里认为，共建“一带一路”将为发展中国家的基础设施建设等作出更大贡献，也将通过新技术、数字化、工业化为更多国家带来更高质量的发展。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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