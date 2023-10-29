新华社德国纽伦堡10月28日电（记者李超）28日，为期3天的第75届德国纽伦堡国际发明展拉开帷幕，中国受邀作为主宾国参展。展会主办方AFAG展览有限公司表示，中国的科技创新在数量和质量方面发展迅速，尤其在医疗、工业、交通等领域的创新充满竞争力。

展会开幕当天，AFAG展览有限公司股东兼总经理亨宁·柯尼克对新华社记者表示，作为世界上创新和发明最活跃国家之一，中国是纽伦堡国际发明展重要参展方。多年前，中国企业以参观者身份前来了解科技发展最新情况，如今他们则作为参展方给客户提供自己的最新技术。

中国发明协会副理事长贺振福在展会开幕式上表示，十余年来，该协会组织了600多项发明创新成果参加纽伦堡国际发明展，帮助优秀发明项目寻找商业机会。

贺振福说，今年中方代表团参展规模创历史之最，来自清华大学、浙江大学、哈尔滨工程大学、中车株洲电力机车研究所、安吉尔集团等单位的约80个发明项目在展会上亮相，涵盖化学、运输、机械、医疗、环保等领域。

纽伦堡国际发明展创立于1948年，旨在为各国的创新发明成果提供展示平台和商业机会。今年展会吸引了来自约30个国家和地区的500多项发明项目参展。

主办方介绍，参展者一方面可以向行业公司展示自己最新的发明成果，寻求创新技术进入市场的机会；另一方面也可以从前来参观的普通消费者那里获取反馈，从而进一步提升自身创新水平。

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