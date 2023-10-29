新华社北京10月29日电 以色列军方28日说，以军拦截一枚从黎巴嫩发射的地对空导弹。随着黎以边境紧张局势升级，黎巴嫩政府同一天发布预警指导，以防紧急情况下贝鲁特国际机场及周边设施需要疏散。

以色列国防军28日说，以军拦截了一枚针对以军无人机的地对空导弹，这枚地对空导弹发射自黎巴嫩。作为回应，以军“打击了导弹发射源”。

据一些媒体报道，黎巴嫩真主党武装近几天试图用防空导弹攻击以军无人机。

以色列国防军还说，以军一架无人机打击了黎巴嫩境内一个“恐怖分子小组”，该小组试图向以色列发射反坦克导弹。

黎巴嫩真主党运营的灯塔电视台报道，以色列当天炮击黎以西部边界沿线的纳古拉和扎拉等地区。

黎巴嫩真主党说，截至27日，已有47名黎巴嫩真主党武装人员在黎以边境地区的冲突中死亡。以方本周早些时候说，以军7人死亡。

巴以新一轮冲突爆发后，黎巴嫩真主党声援巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），其军事组织向以军阵地发射火箭弹和炮弹，以军以重型火炮还击。这是2006年黎以冲突后，两国边境发生的最大规模交火。

黎巴嫩政府28日发布预警指导，要求贝鲁特国际机场及周围设施在紧急情况下能够完成疏散。预警并未说明机场一带面临任何迫在眉睫的威胁。

2006年黎以爆发冲突时，以色列空袭黎巴嫩基础设施，贝鲁特国际机场因跑道遭轰炸而关闭。

国际移民组织27日在一份报告中说，黎以边境局势趋紧以来，黎巴嫩共有28965人流离失所。（刁慧琳）

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