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国际热评：“一带一路”开新篇 多国政要热议中国合作共赢理念

2023年10月29日10:00 | 来源：中国新闻网
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中新网10月28日电 （张乃月） “‘一带一路’给世界各国提供了一种发展策略的选择，即未来的道路不是冷战，也不是遏制、冲突，而是同心协力、兼收并蓄，是人们所说的合作共赢。”巴基斯坦参议员、参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德近日接受中新网专访时如是说。

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年，中方发起的共建“一带一路”倡议，勾画出构建人类命运共同体的美好愿景，释放出团结合作、开放共赢的清晰信号，吸引越来越多的国家参与其中，谱写出共同发展、合作共赢的佳话。

截至2023年6月，中国已经同150多个国家和30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件，促进共建国家间全方位多领域的互联互通。尼泊尔共产党(联合马列)总书记香卡·博克瑞尔指出，“‘一带一路’倡议是人类的一大成就。其相关理念不仅为中国式现代化建设作出重要贡献，也将为世界带来福祉。”

回顾10年历程，马中友好协会会长、马来西亚前驻华大使马吉德表示，大多数国家已认识到“一带一路”倡议的重要性，当初设想的愿景被一一落实，为中国和“一带一路”共建国家均带来益处。他认为，“‘一带一路’倡议在全球合作中发挥重要作用，展现了互利共赢精神。”

有力促进世界经济联动发展的同时，“一带一路”共建国家以开放包容为导向，携手同行，探索开创共赢、共担、共治的合作新模式。突尼斯国家旅游局驻华首席代表阿诺尔指出，过去十年，“一带一路”倡议取得了非常显著的进展，已经成为一种变革性力量，对经济发展、贸易以及跨国合作都有着很强的促进作用。

十年光阴荏苒，“一带一路”倡议从理念转化为实践，成为广受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。迈入新的十年，“一带一路”倡议将继续发挥其独特作用，中国与共建国家将继续紧密携手，沿着这条合作共赢、共同发展之路，谱写出更加精彩的新篇章。(采访：吴辛茹、陈天浩、林卓玮、甘甜 制图：赵锦怡)

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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