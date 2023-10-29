上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议近日在比什凯克举行。本次会议取得丰硕成果，签署并发表联合公报，通过涉及经贸、铁路、机制建设等方面的13项合作文件和决议。

中国上海合作组织研究中心秘书长邓浩接受总台《蓝厅观察》记者专访，解读上合组织成功的“密码”。

“对症下药” 中方就深化上合组织合作提出四点建议

本次会议上，中方就深化上合组织合作提出四点建议：一是共同筑牢地区安全屏障。二是共同推动经济加快复苏。三是共同推进“一带一路”建设。四是共同促进人民相知相亲。

中国上海合作组织研究中心秘书长邓浩分析指出，中方提出的四点建议涵盖了上合组织的安全、经济、人文三大方面，这实际上也是上合组织合作的三个支柱。这四条建议非常有针对性、有的放矢、对症下药。例如，针对当前安全形势越来越复杂，中方提出要反对外来干涉，要加大打击“三股势力”。对于高质量共建“一带一路”迎来新的金色十年，如何深化上合组织成员国合作？中方提出要加强同各国发展战略对接，积极建设重要的经济走廊。

邓浩表示，他还注意到，参加本次会议的各国政府首脑纷纷提出了本国对上合组织下一步如何发展的建设性方案和建议，这体现出各国对上合组织未来的合作，积极性非常高涨，说明上合组织未来合作发展的潜力巨大、前景看好。

上合组织成功“密码”为破解全球治理难题提供新希望

邓浩分析指出，在去年上海合作组织撒马尔罕峰会上，习近平主席强调要坚持政治互信、坚持互利合作、坚持平等相待、坚持开放包容、坚持公平正义。这“五个坚持”是对上合组织二十多年发展成功经验的高度概括，是上合组织成功的“密码”，也是上合组织区别于奉行冷战思维的国际组织的鲜明特点。

邓浩表示，现在全球治理已经走到了十字路口、走到了困难阶段。上合组织奉行的理念在二十多年实践中已被证明是成功的，为各国所接受、所认可。这套理念为全球治理走出现在的困境提供了一个新的选择、新的希望。

在实践以及制度建设方面，上合组织也提供了制度的范本和借鉴。例如在安全合作方面，上合组织在成立之日就通过了打击“三股势力”《上海公约》，为全球打击恐怖主义提供了一个制度的范本。此外，上合组织在禁毒、打击网络恐怖主义、打击有组织犯罪等方面也出台了一系列法律，构筑了比较完善的安全合作法律体系。在经济治理方面，上合组织也提出了一系列新的制度安排，为全球经济治理贡献了上合智慧、上合方案。

新闻链接

上海合作组织于2001年6月15日在上海成立，创始成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦6国。

截至目前，上合组织已经发展到9个成员国、3个观察员国、14个对话伙伴，成员国人口占全球近一半、经济总量约占全球四分之一。

（稿件来源：央视新闻客户端）

(责编：王禹蘅、崔译戈)