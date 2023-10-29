新华社北京10月28日电（记者梅常伟）中央军委副主席张又侠28日在北京八一大楼分别同来华参加第十届北京香山论坛的老挝副总理兼国防部长占沙蒙、蒙古国国防部长赛汗巴亚尔举行会谈。

在同占沙蒙会谈时，张又侠说，中方愿同老方共同发扬传统友谊，坚定维护彼此核心利益，携手加强各领域务实合作，为两国和两国人民带来更多福祉。希望中老两军持续加强各层级交往，不断拓展边防、政工、联演联训等领域交流合作，增进两军互信、维护共同安全，推动两军关系全面深入发展。

占沙蒙说，老方坚定奉行一个中国原则，愿与中方并肩努力，巩固好发展好两国两军传统友谊。

在同赛汗巴亚尔会谈时，张又侠说，明年是中蒙建交75周年和缔结友好合作关系条约30周年，希望双方以此为契机，加强战略沟通和政策协调，坚定推进新时代中蒙关系行稳致远。中国军队愿与蒙古国军队一道，携手践行习近平主席提出的全球安全倡议，共同为地区安全稳定注入正能量。

赛汗巴亚尔说，蒙方坚决支持全球安全倡议，期待与中方不断深化务实合作，推动蒙中两国两军关系健康稳定向前发展。

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