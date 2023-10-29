新华社耶路撒冷10月28日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列总理内塔尼亚胡28日晚在特拉维夫举行的新闻发布会上说，随着27日晚以军更多地面部队进入加沙地带，以军针对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的“第二阶段战争”已经开始。

内塔尼亚胡说，以军在加沙地带发动地面进攻的决定是战时内阁和安全内阁一致做出的。以方的作战目标非常明确，即摧毁哈马斯的军事和治理能力，并帮助被扣押人员返回家中。

以军总参谋长哈莱维当天早些时候发表声明说，以军部队正在加沙地带开展地面行动，“这场战争有多个阶段，今天我们进入了一个新阶段”。为摧毁哈马斯并解救被扣押人员，以色列“必须在加沙地带发动大规模地面进攻”。

以军28日发表声明说，自27日傍晚以来，以军装甲兵、工兵和步兵组成的联合作战部队一直在加沙地带北部开展地面行动。

哈马斯下属武装派别卡桑旅28日发表声明说，哈马斯愿与以色列就交换被扣押人员进行谈判，要求以方释放所有被关押在监狱中的巴勒斯坦人员，以交换被哈马斯扣押的人员。声明说，无论“一次性”还是“分阶段”完成交换，哈马斯都已做好准备。

以国防军发言人哈加里对此回应说，这是哈马斯方面的“心理战”。

联合国大会紧急特别会议27日通过决议，呼吁以色列和巴勒斯坦冲突方立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。以方当天表示坚决拒绝联合国停火决议，以军继续对加沙地带实施空袭和地面打击。卡桑旅发表声明说，其武装人员正在抵御以色列军队的“地面入侵”。（参与记者：柳伟建）

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