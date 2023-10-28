新华社北京10月28日电 综合新华社驻外记者报道：联合国大会紧急特别会议27日通过决议，呼吁以色列和巴勒斯坦冲突方立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。以方当天表示坚决拒绝联合国停火决议，以军继续对加沙地带实施空袭和地面打击。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）说在加沙地带同以军展开“激烈冲突”。

联大决议强调，必须防止地区局势进一步恶化和暴力升级，巴以冲突只有通过和平手段，根据联合国相关决议，依照国际法并以“两国方案”为基础，才能实现公正持久的解决。

以色列外长科亨27日在社交媒体发文表示，坚决拒绝联合国要求加沙地带停火的决议，称以色列打算消灭哈马斯。

哈马斯下属武装派别卡桑旅27日发表声明说，其武装人员在加沙地带同以军发生“激烈冲突”。声明说，卡桑旅武装人员目前正在抵御以色列军队的“地面入侵”。

以色列国防军发言人哈加里27日宣布，以军当晚将扩大在加沙地带的地面行动规模。以军方人士当晚接受新华社记者电话采访时说，过去几小时，以军增强了对加沙地带目标的空袭力度，当晚以军正在扩大加沙地带的地面行动规模。

巴勒斯坦电信公司27日晚表示，因以色列战机密集轰炸，加沙地带所有通信和互联网服务完全中断。

据以色列本土守备司令部消息，加沙地带武装组织27日向特拉维夫、里雄莱锡安等以色列中部城市以及靠近加沙地带的以色列城镇密集发射火箭弹。

为期两天的欧盟峰会27日在比利时首都布鲁塞尔结束。欧洲理事会在峰会声明中对加沙地带不断恶化的人道主义局势表示最严重关切，呼吁通过开辟人道主义走廊并实现人道主义暂时停火等一切必要措施，持续、迅速、安全和不受阻碍地提供人道主义援助。（参与记者：尚绪谦、吕迎旭、张天朗、柳伟健、王卓伦、付一鸣、康逸）

(责编：曹欣悦、吴成良)