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“你好！中国”中东北非地区发布仪式在阿联酋迪拜举行

2023年10月28日09:23 | 来源：新华网
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　　新华社迪拜10月27日电（记者苏小坡）“你好！中国”中东北非地区发布仪式26日晚在阿拉伯联合酋长国迪拜举行，“你好！中国”国家旅游品牌形象宣传片亮相世界第一高楼哈利法塔。

　　中国文化和旅游部副部长卢映川、中国驻迪拜总领事李旭航、迪拜经济和旅游局首席执行官伊萨姆出席仪式并致辞，阿联酋文化、旅游、媒体等各界人士120余人参加活动。

　　夜幕下的迪拜灯火璀璨，哈利法塔耸立夜空。当地时间19时40分，两扇红色宫门在哈利法塔塔身打开，可爱的熊猫巡游在天坛、黄山、长城等中国著名旅游景点之间，最后化身为“你好！中国”旅游形象标识，向全世界游客发出“中国欢迎你”的热情邀约。

　　卢映川在致辞中表示，中国和阿联酋是共建“一带一路”的天然合作伙伴，旅游领域合作起步早、基础好，两国在加强文明对话方面合作潜力巨大。随着“你好！中国”国家旅游品牌新形象的发布，中方愿进一步提升入境游服务水平，优化各项措施，欢迎包括阿联酋在内的中东北非地区更多朋友赴华旅游，感自然、知历史、结友谊，共同促进“一带一路”民心相通。

　　李旭航表示，今年是共建“一带一路”倡议10周年，明年恰逢中阿两国建交40周年。中国和阿联酋都拥有丰富的旅游资源，都是双方游客喜爱的旅游目的地，“你好！中国”品牌的发布推广，将促进中阿双方更多人员互访，为增进中阿友谊和民心相通作出更大贡献。

　　伊萨姆表示，中国市场是迪拜的主要国际游客市场之一。迪拜经济和旅游局愿进一步推动阿中两国在旅游领域的务实合作，支持双方举办旅游推介活动，促进更多人员互访、交流。

　　本次活动由中国文化和旅游部、中国驻阿联酋大使馆、中国驻迪拜总领馆主办，阿联酋中国文化中心承办。发布仪式现场还举办了中国旅游推介、中国非遗展示等活动。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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