新华社北京10月27日电 题：中美正确相处、互利合作惠及世界——习近平主席向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信引发国际社会强烈共鸣

新华社记者

国家主席习近平25日向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信，深刻阐明中美确立正确相处之道的必要性和重要性，鲜明表达中方推动中美关系健康稳定发展的良好意愿。

习近平主席的贺信在国际社会引发强烈共鸣。多国权威人士、专家学者认为，贺信彰显中方对发展中美关系的善意、智慧和担当，为推动两国关系尽快回到健康、稳定、可持续发展轨道指明方向，为变乱交织的国际形势带来希望。他们表示，中美关系是当今世界最重要的双边关系，健康稳定的中美关系是国际社会的共同期盼，期待中美推进互利合作，妥善管控分歧，合力维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣。

“中美间的和平与合作对世界至关重要”

“作为两个世界大国，中美能否确立正确相处之道，攸关世界和平发展和人类前途命运。”习近平主席在贺信中指出。

近年来，习近平主席多次就中美关系作出重要论述：“未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道”“中美双方需要本着对历史、对世界、对人民负责的态度，探讨新时期两国正确相处之道”……多国人士表示，这彰显中美两国确立正确相处之道的历史重任和世界意义。

当地时间24日，美中关系全国委员会在纽约举行年度颁奖晚宴并向美国前国务卿基辛格颁奖，表彰他为中美关系发展所作的卓越贡献。百岁高龄的基辛格在获奖致辞中呼应了习近平主席关于中美关系的重要论述：“我相信中美间的和平与合作对世界和平与进步至关重要，中美间的和平与进步符合两国和世界利益。”

“习近平主席的论述体现了中方与美方开展合作的良好意愿，令人赞赏。”法国巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米对贺信内容高度认同。在他看来，中美同为联合国安理会常任理事国，两国合作、协调立场将为世界稳定与和平提供助力。

习近平主席的贺信以及关于中美关系的论述令埃及外事委员会成员赫芭·贾迈勒印象深刻。她表示，中美关系近年出现的波折不是各国希望看到的。中方再次清晰表达了寻求与美方相互成就、共同繁荣的良好意愿，“中美携手同行有利于两国，也将造福世界”。

北京外国语大学国际关系学院院长谢韬表示，中美关系攸关世界和平发展和人类前途命运是全世界的共识，习近平主席在贺信中传递的信息是构建新型国际关系的重要体现。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中美两国应加强沟通、减少误解、建立互信、提升合作，两国可以共同为创造人类更加美好的未来作出贡献。

“为共同的愿景，加强对话合作，对于美中两国和世界至关重要。”美国密歇根中国创新中心前顾问汤姆·沃特金斯认为，贺信充分表达了中方对于处理中美关系的善意、智慧和担当。

“相互尊重、和平共处、合作共赢是最优路径”

中美关系走到如今的状况“非一日之寒”，推动两国关系稳定和改善也“非一日之功”。多国人士表示，双方应以习近平主席在贺信中强调的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，作为共同坚持的精神、共同守住的底线、共同追求的目标。

“习近平主席的贺信具有重要意义，有助于在美国政治精英中凝聚理性思考，助推让美中共同受益的积极政策。”在美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯看来，对双边关系乃至世界的未来而言，“相互尊重、和平共处、合作共赢三原则是最优路径”。

沃特金斯认为，美中需要合作，“将不可能变为可能”，只有秉持相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，美中关系“才经得起时间的考验”。

在阿根廷天主教大学教授帕特里西奥·朱斯托看来，中方所倡导的三项原则有着更为深远的全球意义。“这样的原则将为解决冲突、缓解地区紧张局势等提供重要参考，将促进全球和平与发展。”朱斯托强调，实现两国关系止跌企稳、妥善管控分歧需要双方共同努力，希望美方对中方立场作出积极回应。

中国驻美国大使谢锋说，中方始终认为两国应该是伙伴而不是对手，始终相信中美应该互利共赢而不是零和博弈，始终期待中美关系稳下来、好起来而不是滑向冲突对抗。

新加坡国立大学东亚研究所副所长陈刚对中美近期加强对话合作取得的积极进展予以充分认同。“中方的立场是清晰的，有助于中美关系回暖。”陈刚指出，习近平主席在贺信中所阐述的立场务实、真诚，彰显大国担当，有助于推动中美关系长期发展。在两国共同努力下，中美关系在未来完全有可能出现更为积极的进展，这将对国际局势和平稳定和世界经济复苏繁荣作出重要贡献。

“相互尊重、和平共处、合作共赢三原则为中美双方有效管控分歧、推进双边以及多边互利合作确立了稳固的基调。”土耳其土中文化协会会长伊凡·卡斯勒指出，在世界政治经济形势日趋复杂的大背景下，中美关系止跌回暖无疑将是“积极、正面的好事情”。

“三项原则是中美两国历史互动中积极经验的高度凝练和总结，也道出了当前处理中美关系的关键，”中国人民大学美国研究中心副主任刁大明表示，“这符合中美两国的现实需要，也是未来稳定好、发展好两国关系的必然遵循，是习近平主席为中美关系发展定向把舵的体现。”

“合作将极大推动应对全球性挑战努力”

中美两国是全球前两大经济体，经济总量超过世界三分之一、人口总数占世界近四分之一、双边贸易额约占世界五分之一，双方利益交融十分紧密。当前全球宏观经济金融稳定、气候变化、债务问题等全球性挑战日益严峻。多国人士表示，有效应对全球性挑战离不开中美协调合作，双方推进互利合作，妥善管控分歧，将为世界和平与稳定注入正能量。

复旦大学国际问题研究院院长吴心伯表示，中美两国在国际社会中具有重要地位和影响力，中美关系不仅影响两个国家，还影响整个世界，两国在处理双边关系时，具有宽广视野和担当大国责任尤为重要。

美国加利福尼亚州能源委员会主席大卫·霍赫希尔德对中国在新能源产业取得的成就非常关注。他表示，美中在海洋两端，但同享太平洋海风，海风为两地风力发电项目提供不竭动力，希望同中国在清洁能源发展方面开展更加紧密的合作。

美国中西部艾奥瓦州素有“美国粮仓”的美誉。金秋时节，该州首府得梅因市近郊的金伯利农场在明媚的阳光下色彩斑斓，一片丰收景象。农业是中美起步最早、最富实效、最具潜力的合作领域之一。农场主瑞克·金伯利及其家人一直看好中国市场，相信美中两国完全可以实现习近平主席在贺信中强调的“相互成就、共同繁荣”的目标，农业合作就是最好的例证。

中美关系基础在民间，希望在人民，未来在青年，活力在地方。美国艾奥瓦州前众议员格雷格·丘萨克对于美中人文交流的巨大推动力深有感触。他表示，习近平主席多年来与艾奥瓦州民众的亲切交流与互动令人感动。“期待两国能将民间交往、文化和教育交流作为一个优先事项。”

“习近平主席的贺信充分体现了中国外交重视和平的传统精神。”墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯指出，打击跨国犯罪、加强数字基础设施等领域合作也可以成为中美两国深化未来合作的重要方向。

美国政治学者、“软实力”概念提出者约瑟夫·奈表达了对美中未来加强多领域合作的强烈期待。他表示，“美中两国应在应对气候变化、核不扩散等领域加强合作”，在诸多全球性议题中，两国合作应不断深化。

“美中推进互利合作，造福两国、惠及世界无疑是正确的并且是可实现的。”美国知名经济学家、哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯表示。在他看来，美中可以共同努力推动化解地缘政治危机、促进欠发达地区经济发展、应对全球气候变化。“美中合作将极大推动应对全球性挑战的努力，有助于维护世界和平、消除全球贫困、实现可持续发展等。”（综合新华社记者报道，执笔记者：刘品然、孙丁、刘学、袁帅）

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