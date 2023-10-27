新华社美国得梅因10月27日电 针对美国阿肯色州政府近期要求中资企业先正达出售其在该州拥有的土地和资产，中国驻美国大使谢锋日前回应，中美深化农业合作，必须停止把经济问题政治化、泛安全化。

谢锋23日在艾奥瓦州首府得梅因市举行的中美可持续农产品贸易论坛暨贸易合同签约仪式上指出，近期一家全球领先的国际化农业企业，被美某州要求放弃其拥有35年的土地和资产。该公司在美雇佣了近4000名员工，分布在40多个州，每年给员工提供约5.1亿美元的工资，购买约20亿美元商品和服务，用先进农业技术造福美国农民，拉动当地就业并提振地方经济。

谢锋表示，该公司在美经营53年来，从未涉及侵害国家安全的问题，只因6年前被中资收购就受到无理打压。“如果美国企业到其他国家投资也受到国别歧视和不公平待遇，美国政府和人民又将作何反应？契约精神、市场经济和公平竞争原则还要不要了？”

谢锋强调，当前中美关系仍面临困难和挑战，中美深化农业合作，必须停止把经济问题政治化、泛安全化。

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