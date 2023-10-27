新华社里约热内卢10月26日电 专访：中国营商环境持续改善增强企业发展信心——访淡水河谷对外事务总监比斯卡西

新华社记者陈威华 谢照

“中国营商环境近年持续改善，我们感受到中国政府对于增强企业发展信心、激发企业创新活力、推动经济高质量发展的决心。”巴西矿业巨头淡水河谷公司对外事务总监古斯塔沃·比斯卡西日前接受新华社记者书面采访时说。

比斯卡西说，50年前，淡水河谷首次向中国出口铁矿石，此后对华铁矿石销量节节上升。中国目前是淡水河谷铁矿石的全球最大单一市场，进口了该企业铁矿石总产量的六成以上。

“中国也是我们采矿、基建、物流等设备和服务的关键供应国，我们很荣幸可以充分借力中国制造业历经数十年发展所形成的规模和技术。”他说。

比斯卡西认为，中国的营商环境持续改善，这对于淡水河谷来说是利好。“今年上半年，中国出台了多项阶段性税费优惠政策。其中，将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策延续实施至2027年底，对淡水河谷是实质利好，能间接减少我们的铁矿石在中国港口的仓储成本。”

他说：“今年出台的税费优惠政策还将进一步激励（中国合作）企业加大研发投入。我们期待中国企业在新政策鼓励和支持下，在零碳排放设备制造领域加大研发力度。我们与中国伙伴在可持续开采和低碳解决方案领域的合作前景十分广阔。”

比斯卡西还表示，近年来，淡水河谷在应对气候变化领域密切开展对华合作。比如，淡水河谷位于巴西米纳斯吉拉斯州的一座太阳能园区今年7月达到最大发电产能。该项目使用中国企业提供的光伏组件和备件，是淡水河谷与中国在应对气候变化领域的合作典范。

“淡水河谷始终秉持对中国市场的长期承诺，将中国置于业务发展战略的中心。我们期待不断深化与中国在可持续开采和低碳解决方案等领域的战略合作伙伴关系。”比斯卡西说。

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