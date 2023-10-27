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《自然》社论：“一带一路”倡议正推动科学发展

2023年10月27日16:30 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦10月27日电 新一期英国《自然》杂志发表社论指出，中国的“一带一路”倡议正在推动科学发展。深化与中低收入国家的科学联系，将有助于解决经济、环境和政治危机，欧美国家参与其中将是明智之举。

　　26日正式出版的《自然》杂志的这篇社论说，全球科研合作至关重要，因为如果没有这些合作，人类面临的相互关联的经济、环境和政治危机就不可能有持久的解决方案。而在科学领域，“一带一路”倡议正在发挥作用。社论认为，西方必须参与而不是退出“一带一路”倡议的科研项目。

　　文章举例说，中国、奥地利和巴基斯坦合作开办的巴基斯坦-奥地利应用科技大学已于2020年建成，首批学生将于明年毕业。今年9月，在中国科学院、肯尼亚国家博物馆和位于内罗毕附近的中非联合研究中心研究人员合作下，《肯尼亚植物志》首个分册发布。10月，巴基斯坦和阿塞拜疆航天机构宣布，将与其他国际合作伙伴一起，参与中国发起的国际月球科研站计划。

　　文章强调，西方国家应该参与“一带一路”倡议的科研项目。“一带一路”国际科学组织联盟由多个机构组成，为“一带一路”的科学政策提供建议。联合国教科文组织以及一些欧洲科学机构已参与其中，但更多西欧和美国的研究机构应该考虑加入或参与。

　　文章说，中国致力于分享脱贫经验，并在一代人的时间里朝着这一目标取得了长足进步。为解决全球经济、环境和政治问题，政策制定和治理需要以多边的科学研究为基础。停止人员接触、结束长久以来的机构间研究合作关系，不是应对当前全球性挑战的方法。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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