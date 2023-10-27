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“一带一路”十周年研讨会在克罗地亚举行

2023年10月27日16:29 | 来源：新华网
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　　新华社克罗地亚科尔丘拉10月27日电（记者李学军）“一带一路”十周年研讨会日前在克罗地亚斯普利特-达尔马提亚省科尔丘拉举行。与会嘉宾认为，共建“一带一路”倡议为世界和平发展注入了重要的稳定力量。

　　25日举行的研讨会由中国驻克罗地亚大使馆主办。与会嘉宾高度赞赏习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表的主旨演讲，认为共建“一带一路”倡议体现了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。

　　克罗地亚前副总理、克罗地亚前驻华大使希莫尼奇在致辞中说，克罗地亚佩列沙茨大桥和塞尼风电项目堪称克中两国开展“一带一路”合作的典范。

　　印度尼西亚驻克罗地亚大使维尔塔说，印尼高度赞同“一带一路”倡议，雅万高铁是两国共建“一带一路”的范例。

　　哈萨克斯坦驻克罗地亚大使卡迈勒季诺夫表示，习近平主席在哈萨克斯坦首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议。十年后的今天，“一带一路”倡议在全球范围内产生了深远影响，得到了国际社会的广泛认同。

　　马来西亚驻克罗地亚大使奥农指出，十年来，共建“一带一路”倡议极大促进了马来西亚乃至东南亚地区的经济发展。

　　中国驻克罗地亚大使齐前进在致辞中指出，共建“一带一路”源自中国，成果和机遇属于世界。中方愿将“一带一路”倡议同各国发展战略对接，发挥各自优势，形成合力，建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界，共同推动构建人类命运共同体。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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