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普京：俄轨道站首个舱段应在2027年投入运行

2023年10月27日16:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月27日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京26日说，俄罗斯计划建设的轨道站首个舱段应于2027年开始运行。

　　据法新社报道，普京当天出席俄航天领域会议时说：“到2027年，首个舱段应当进入轨道运行。”

　　他说，“目标是没有断档期”，即俄罗斯退出国际空间站之时，新建的俄罗斯轨道站已开始投入运行。

　　路透社援引普京的话报道：“随着国际空间站资源枯竭，我们需要的不只是一个舱段，而是整个轨道站投入使用。”

　　普京说，必须在适当时间推进轨道站建设，否则俄罗斯在载人航天方面就有可能落后。建设轨道站时，必须考虑应用一切先进科技成果，使其具有承担未来各种任务的潜力。

　　俄媒体当天援引俄罗斯国家航天集团总裁尤里·鲍里索夫的话报道，国际空间站日渐老旧，在2030年左右可能将停止运行。如果俄罗斯到2024年还未大规模开展工作建设轨道站，国际空间站停止运行时，这个轨道站可能就来不及投入使用。

　　鲍里索夫去年7月曾表示，俄罗斯将在2024年后退出国际空间站项目，届时将开始建设俄罗斯轨道站。今年4月，他又表态说，俄罗斯政府已决定将国际空间站俄罗斯部分的运行时间延长至2028年。

　　俄罗斯媒体今年援引俄轨道站总设计师弗拉基米尔·科热夫尼科夫的话报道说，俄方计划在2024年启动轨道站建设工作，预计2032年完工。轨道站首个舱段预计于2027年发射，2032年完成轨道站部署工作。

　　国际空间站始建于1998年，是以美国和俄罗斯为主，日本、加拿大等联合参与的国际合作项目。俄罗斯为国际空间站提供了重要支撑。国际空间站第一个组件便是俄罗斯制造的“曙光”号功能舱。2011年后美国航天飞机全部退役后，俄罗斯承担了人员和物资往来国际空间站的主要运输任务。

　　国际空间站最初设计的服役期限是到2015年，之后两次延长，分别至2020年和2024年。如今国际空间站设备老化，多次出现故障。（袁原）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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