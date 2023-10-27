新华社伦敦10月26日电 应英国英中协会邀请，福建省委副书记罗东川10月24日至26日率中共代表团访英，分别会见英议会上院议员、前首席大臣曼德尔森，英中协会主席戴维森，英中贸协总裁奚安竹等，与英方共同出席“闽茶海丝行”活动，并赴威尔士考察。

双方表示，中英关系对世界具有重要意义，愿加强经贸、新能源、海洋经济、茶文化、司法等领域合作。

(责编：崔译戈、徐祥丽)