新华社利雅得10月27日电 专访：期待更多中国企业与沙特伙伴互利共赢——访沙特投资部副大臣哈卜提

新华社记者罗晨 胡冠

沙特阿拉伯投资部副大臣萨利赫·阿里·哈卜提日前在沙特首都利雅得接受新华社记者专访时说，共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”正进一步深度对接，中国在基础设施、高科技、物流等领域具备强大优势，期待更多中国企业与沙特伙伴互利共赢。

哈卜提表示，沙中两国人民长期互相尊重，坚持互利共赢，这为共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度对接提供了坚实基础。中国的共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”有很多相通之处，这有助于进一步扩大两国在经贸投资领域的合作。

“过去一年内，我们见证了中国和沙特实现多项投资合作，这让我们对两国投资领域合作的未来充满期待。”他说。

去年12月，首届中国-阿拉伯国家峰会在利雅得成功召开。哈卜提告诉记者，首届中阿峰会取得丰硕成果，使中沙两国在投资等领域的交流合作日益密切。“首届中阿峰会以来，我们看到越来越多的中国政府和企业代表团来到沙特考察调研，交流合作涵盖20多个领域。”

哈卜提曾长期在中国学习和工作，见证了近些年来中国经济和社会的快速发展。他说：“我到访过中国许多城市，见证了中国的快速发展，几乎每两到三个月就有新变化，我对此印象深刻。”

他表示，过去20年来，中国经济克服了包括2008年国际金融危机在内的诸多挑战，取得了巨大成就，营商环境日益优化。他对中国经济长期向好充满信心。

哈卜提认为，除了传统能源领域，沙特和中国在化工、矿产以及物流等领域同样具有巨大合作潜力，双方经贸投资领域合作前景广阔。他表示，期待更多有实力的中国企业直接投资沙特，与沙特伙伴互利共赢，沙特政府愿为此提供多方面的支持和便利。

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