新华社北京10月26日电 专访：“中国绝不是威胁，而是机遇”——访匈牙利国际事务研究院院长格拉登·帕平

新华社记者韩冰 马峥 刘阳

“我们认为与中国的合作极其重要，中国绝不是威胁，而是机遇。”匈牙利国际事务研究院院长格拉登·帕平日前在北京举办的第八届中国全球智库创新年会期间接受新华社记者专访时如是说。

帕平说，视中国为机遇应该是欧中互动的基础，欧盟国家应当从这样的视角看待中国。共建“一带一路”倡议就是中国机遇的重要体现。这一倡议聚焦发展问题，促进互联互通，以推动基础设施建设、促进规则标准“软联通”、增进人与人交流为导向，契合世界各国迫切的发展诉求。

匈牙利是首个同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家，两国共建“一带一路”合作硕果累累。帕平说，共建“一带一路”倡议让中东欧国家受益匪浅，希望更多欧洲国家加入共建“一带一路”合作。

针对一些西方国家出现的所谓“去风险”论调，帕平指出，过去数十年，全球经济联系更加密切，“去风险”论调违背了这一潮流，它和“脱钩”没有本质区别。

“经济联系被切断得越多，越有可能导致误解增多、贫困增加和经济下滑，”帕平说，“‘去风险’才是真正的风险。”

帕平告诉记者，“去风险”论调在欧洲不得人心。调查显示，大多数欧洲民众希望增加而非减少与中国的经贸往来。人们认识到，与中国“脱钩”将导致高昂的经济代价。与中国深化合作对包括匈牙利在内的欧洲国家都有益。

由全球化智库和中国人民对外友好协会共同主办的第八届中国全球智库创新年会近日在北京举办，来自中国、美国、欧洲以及其他地区的近100位知名智库专家参加，围绕各种全球问题交流看法。

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