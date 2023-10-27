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西班牙“知华讲堂”表彰促进中西友好的机构、企业及个人

2023年10月27日09:01 | 来源：新华网
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　　新华社马德里10月26日电（记者胡加齐 谢宇智）西班牙友华机构“知华讲堂”日前在马德里举行第七届“知华讲堂奖”颁奖典礼，表彰为推动中西两国关系发展做出杰出贡献的机构、企业与个人。

　　萨拉曼卡市政府、比亚迪汽车公司分获本届“知华讲堂奖”的机构和企业类别奖项。评审团认为，萨拉曼卡市政府在促进西中两国文化交流、加强两国关系方面做了大量工作；比亚迪公司致力于发展电动汽车和清洁能源，是西中两国商业合作的典范。

　　西班牙著名汉学家加布里埃尔·加西亚因其在翻译和推广中文方面的成就获颁“知华讲堂奖”人物奖。另一名人物奖获奖者是西班牙外交官曼努埃尔·巴伦西亚。

　　中国驻西班牙大使姚敬在颁奖典礼上致辞时说，今年是中西两国建交50周年，半个世纪以来，中西关系健康顺利发展，两国合作取得丰硕成果，这离不开两国人民间的深厚友谊。“知华讲堂”积极投身中西友好事业，为促进中西友好深入人心做了大量工作。中国驻西班牙大使馆愿进一步推动中西两国各领域友好合作，为两国人民创造更多福祉。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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