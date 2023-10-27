新华社比什凯克10月26日电

在上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议上的讲话

（2023年10月26日，比什凯克）

中华人民共和国国务院总理 李强

尊敬的扎帕罗夫总理，

各位同事：

很高兴与大家相聚在古丝绸之路重镇比什凯克。首先，感谢扎帕罗夫总理和吉尔吉斯斯坦政府为本次会议所作的精心准备和周到安排。

在今年7月上合组织元首会议上，习近平主席同各国领导人就弘扬“上海精神”、构建更加紧密的上合组织命运共同体进一步达成了重要共识，明确了重点任务。我认为，我们的政府首脑会议，就是要响应和落实好元首会议的精神。如何响应和落实？在行动上，就是要细化“任务书”和“时间表”，一项一项推进；在思想上，需要对一些基本问题、根本问题，有更加清晰透彻的理解。认知更到位，行动才能更自觉。下面，我想从更好践行“上海精神”、落实元首会议共识的角度，围绕三个问题谈些想法，与大家交流。

第一个问题：我们为什么会走到一起来？这就要回溯当初成立上合组织的出发点，或者叫动因，或者叫初心。中国人常讲，不忘初心，方得始终。22年前，上合组织应地区国家共促友好、共保安全、共谋发展的愿望而成立。目前已经从最初的“上海五国”发展到9个成员国、3个观察员国、14个对话伙伴，成员国人口占全球近一半、经济总量约占全球四分之一。上合组织的发展，是“上海精神”的生动写照，也彰显了“上海精神”的生命力。我们走到一起来，更直白地说，就是要使地区的事务由地区国家自己作主、商量着办，而不受域外国家的干扰、搅局和操弄。这又充分体现为我们相互间的包容性和整体上的自主性。在动荡不安、变乱交织的当今世界，我们重温上合组织的初心尤为必要。初心是原点，也是准星，是我们面对不确定性时的确定性指引。只有牢记初心使命，坚持团结协作，我们才能切实维护本地区的和平安宁，推动本地区的发展繁荣，也才能为世界和平与发展注入更多确定性和正能量。

第二个问题：我们一路走来有哪些重要的启示？这就是要探寻上合组织的成功之道，从而汲取更好前行的智慧力量。回首过去，上合组织将发展阶段不同、文化传统各异的国家凝聚在一起，产生了强大的团结之力、合作之力、发展之力，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出了重要理论和实践探索。在去年撒马尔罕峰会上，习近平主席作了系统总结，强调要坚持政治互信、坚持互利合作、坚持平等相待、坚持开放包容、坚持公平正义。这“五个坚持”是上合组织发展壮大的成功之道。前进道路上，还有许多风险和挑战需要我们共同应对，我们既要审时度势、随机应变，更要坚持过去的成功之道，从中寻找更好相处、高效合作的思路办法，不断凝聚起实现更大发展的强劲动力。

第三个问题：我们如何一起走向更好的未来？这是一个需要不断把理论方案变成实践答案、把“施工图”变成“实景图”的问题。在这个过程中，我认为有两点至关重要：一是方法上要从大处着眼、实处着手，就是要在构建人类命运共同体理念引领下，把发展、安全、文明涉及到各领域的合作做扎实、做到位；二是主体状态上要相向而行、相互成就，美好的未来从来就不是等来的，大家都要做积极的建设者、贡献者，而不能做消极的观望者、逃避者。

根据当前国际局势和地区国家的实际情况，我提出几点建议：一是共同筑牢地区安全屏障。坚决抵制外来干涉，反对阵营对抗。尽快完善本组织应对安全威胁和挑战机制，严厉打击“三股势力”和跨国有组织犯罪。二是共同推动经济加快复苏。合作建设安全、高效的交通体系，不断推进贸易投资自由化便利化，维护产业链供应链平稳畅通。中方愿继续扩大进口其他成员国优质产品。三是共同推进“一带一路”建设。上周，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举办。来自151个国家和41个国际组织的代表参加了这场盛会，充分体现出共建“一带一路”的巨大感召力和全球影响力。10年来，共建“一带一路”给世界带来实实在在的成果，开拓出一条通往共同发展的合作之路、机遇之路、繁荣之路，成为当今世界最受欢迎的国际公共产品、最大规模的国际合作平台。中方愿与各方一道，加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略对接，进一步推动重要经济走廊建设。建好上合组织开发银行，以满足成员国融资和发展需要。四是共同促进人民相知相亲。不断深化教育、文旅、体育等合作，共同办好上合组织民间友好论坛等品牌项目。中方支持更多高校加入上合组织大学，倡议建立中国－上合组织应急医学合作中心，欢迎更多专家学子来华交流研修。

各位同事！

吉尔吉斯民族英雄史诗《玛纳斯》中有句名言，“努力的人定会成功”。让我们以更大的努力，践行“上海精神”，深化互利合作，为各国人民创造更加美好的生活！

谢谢大家！

(责编：崔译戈、徐祥丽)