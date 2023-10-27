新华社符拉迪沃斯托克10月26日电（记者陈畅）“携手友城 共创未来”2023吉林文化旅游周25日晚在俄罗斯滨海边疆区首府符拉迪沃斯托克市马林斯基剧院拉开帷幕。

中国驻符拉迪沃斯托克总领事朴扬帆在开幕式上说，吉林在俄定期举办文化活动已成为传统。8月，俄首批赴华免签旅游团入境吉林，为当地文化旅游市场注入活力。明年来俄的中国游客数量有望恢复至疫情前水平。期待双方举办更多交流，为落实全球文明倡议等作出贡献。

吉林省交响乐团民族管弦乐队在开幕式上演奏了《北国欢歌》《驷马铜铃》《花好月圆》等曲目，并与马林斯基剧院乐团合奏了《茉莉花》等曲目。俄罗斯社会各界人士1300余人观看了演出，精彩的表演赢得阵阵掌声。在演出开始前俄罗斯观众在剧院现场体验了中国书法、查干湖鱼皮制作、面塑、绳编技艺等。

据活动主办方介绍，吉林文化旅游周举办期间计划组织各类展览推介、诗歌朗诵、体育交流等丰富多彩的活动，以全面展示吉林省的历史文化、风土人情和经济社会发展成就。

俄罗斯远东联邦大学一年级学生卡佳26日参加了在远东联邦大学孔子学院举办的吉林文化旅游周非物质文化遗产展示活动。卡佳对记者说，她对汉字非常感兴趣，喜欢写毛笔字和用毛笔作画，她很珍惜这次当面向书法家学习的机会。

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