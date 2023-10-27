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第二届国际发展合作阳光论坛开幕

2023年10月27日08:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月26日电 （记者苑基荣）10月26日，第二届国际发展合作阳光论坛在北京开幕。本届论坛由国家国际发展合作署主办，主题为“国际发展合作监督评估和反腐败”。来自中国和有关国家政府、国际组织、国际金融机构和智库代表200余人参加。国家国际发展合作署署长罗照辉出席开幕式并发表主旨演讲。

罗照辉表示，过去的10年，是中国对全球发展合作贡献最大的10年。中国已成为全球发展议程的重要引领者和行动派。习近平主席提出人类命运共同体、“一带一路”以及全球发展倡议等重要理念，发出了聚焦发展、重振合作的时代强音。中国积极开展抗疫国际合作，深入推进共建“一带一路”，全力落实全球发展倡议，为全球发展事业作出了重要贡献。

罗照辉说，监督评估在国际发展合作中的作用重要、不可替代。我们建立了具有中国特色的援外监督评估体系。监督评估政策理念不断创新，制度措施日臻完善，具体实践有效推进，交流合作广泛开展。中国政府将反腐防腐同国际发展合作一体推进，愿同各方共同打造清正廉洁的国际发展合作环境。

罗照辉表示，百年变局深刻演进，全球可持续发展面临严峻挑战。我们要充分发挥好监督、评估、统计和反腐防腐的关键作用，坚持强化监评反腐、提升质量，与时俱进、创新发展，平等相待、相互尊重，交流互鉴，深化合作，共同推动国际发展合作健康、高质量发展。

老挝老中合作委员会常务副主席西提蓬，巴基斯坦财政、税收和经济事务部长阿赫塔尔，联合国儿童基金会副执行主任范德海登在开幕式发表视频致辞。非盟驻华代表奥斯曼、世界卫生组织驻华代表泰勒致辞。各方积极评价中国长期以来为促进全球发展事业所作重要贡献，强调监督、评估、统计及反腐对促进国际发展合作高质量发展的重要作用，呼吁进一步加强交流合作，共同为落实联合国2030年可持续发展议程贡献力量。

开幕式后，罗照辉署长、邓波清副署长与参加开幕式的各国驻华大使、国际组织驻华代表共同发布了《国际发展合作的中国实践》对外援助项目评估体系篇、东亚减贫示范合作技术援助项目评估篇。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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