新华社北京10月26日电（邵艺博、郑可意）10月26日，在北京雁栖湖畔举行的一场“长城气候对话”上，多名与会的中美人士表示，中美双方应加强应对气候变化，为两国关系发展提供助力。

此次对话会由中国人民对外友好协会和美国加州—中国气候变化研究院共同主办。

生态环境部部长黄润秋在对话会上介绍了中国应对气候变化的努力。他说，中国可再生能源投资、装机、发电量多年稳居世界第一。中国发展清洁能源，不仅推动了自身的绿色低碳发展，也大大降低了全球可再生能源成本，为推进全球减排进程作出突出贡献。2021年全球太阳能光伏装机成本较2010年下降约82%，风电装机成本下降35%至40%。

正在中国访问的美国加利福尼亚州州长纽森表示，美中都是气候变化的受害者。如果双方不在气候变化上合作，那么问题永远无法得到解决。“希望倾听中国在气候变化上的想法和实践，并同中方开展务实合作共同解决问题。这是我此行的一个重要目的。”纽森说。

中国人民对外友好协会会长杨万明说，气候变化问题是当前全人类面对的共同挑战，中美在应对气候变化、推动绿色发展方面加强地方合作，既有利于推动各自的绿色发展，造福两国和世界人民，也有利于促进中美关系健康稳定发展。

来自内蒙古、江苏、广东、海南、四川等省（区）负责人先后介绍了中国地方落实绿色发展理念的具体行动和成功经验，表示愿同加州政府一道在清洁能源、科技创新、低碳交通、绿色农业等领域加强交流合作，为促进中美地方交流、应对气候变化国际合作注入活力。

加州自然资源署署长韦德·克劳福特在视频连线时说，加州已经为实现可持续发展制定雄伟目标，下一步将确保目标得到落实。在过去的30年里，加州空气质量显著提升，并计划在2035年让所有汽车使用清洁能源，在改善空气质量等方面美中之间可以相互学习。

加州能源委员会主席大卫·霍赫希尔德对中国在新能源产业取得的领先成就表示祝贺。他表示，美中在海洋两端但是同享太平洋海风，海风为两地风力发电项目提供不竭动力，希望同中国在清洁能源发展方面开展更加紧密的合作。

(责编：牛镛、岳弘彬)