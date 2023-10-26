新华社北京10月26日电（记者成欣）外交部发言人毛宁26日表示，开放带来进步，封闭必然落后，中国将坚定不移地推进高水平对外开放，支持建设开放型世界经济。

当日例行记者会上，有记者问：近来，美国发布对华半导体出口管制最终规则，欧盟宣布对中国产电动汽车启动反补贴调查。英国资深媒体人评论称，如今西方在开放性方面出现了严重倒退，其后果对西方和中国都不利。中方也会效仿西方在对外开放上走回头路吗？

毛宁说，开放带来进步，封闭必然落后。习近平主席多次强调，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。

毛宁表示，中国是这么说的，也是这么做的。上周，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中宣布，全面取消制造业领域外资准入限制措施，展现了中国主动扩大开放的决心。正在进行的第134届广交会可以说万商云集，人头攒动。下个月，中方还将在上海和杭州分别举办中国国际进口博览会和全球数字贸易博览会。据了解，今年进博会的企业展规模以及参展的世界500强和行业龙头企业的数量都创了历史新高。

“世界经济的发展历程告诉我们，保护主义是作茧自缚，脱钩断链行不通也走不远。中国将坚定不移地推进高水平对外开放，支持建设开放型世界经济。”毛宁说。

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