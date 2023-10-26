新华社洛杉矶10月26日电 综述：美国清洁能源企业期待通过进博会促进对华合作

新华社记者黄恒

“中美在气候变化和清洁技术领域的合作广受关注。中国国际进口博览会为这一合作提供了绝佳的渠道和平台。”美中清洁技术中心总裁安锋日前在接受记者采访时说，进博会为美国企业拓展中国市场提供了极具前景的渠道，为未来合作和创新带来无限可能。

美中清洁技术中心创始于2013年，主要职责是协助各类美国企业有效扩展中国市场。该机构首次组织了由16家美国清洁技术企业联合组成的展团参加今年进博会。

这些公司代表了清洁能源领域的多个细分行业，包括碳中和与捕集、清洁能源、环保技术、新能源汽车、充电设施、能源存储、绿色智能建筑、清洁燃料等。

安锋说：“中国的‘双碳’计划为相关清洁技术产品和解决方案提供了广阔的市场前景。美国企业拥有创新的产品和解决方案，将对中国低碳市场的发展和脱碳目标产生积极影响。”

总部设在北卡罗莱纳州夏洛特的康菱技术公司是展团中的一员，今年将首次参加进博会。该公司专门提供清洁空气和碳解决方案，其开发的空气捕获和点源捕获二氧化碳的解决方案被美能源部选为示范项目推广，同时该公司也是美国最主要的脱硝催化剂生产商。

该公司日前接受记者书面采访表示，近15年来，已将去除氮氧化物的催化剂技术授权给大批中国公司使用，用于消除产生酸雨的主要污染物。本次参展的主要目的是推广该公司发明的一种全新二氧化碳去除技术。

“我们希望利用进博会这个平台来结识新的潜在中国客户、投资者和经销商，帮助我们公司打开中国二氧化碳捕集市场。”

总部位于美国伊利诺伊州的朗泽科技公司也将首次参加进博会。该公司的气体发酵技术利用天然微生物捕捉各种工业和生活废气中的碳，在减少工业碳排放的同时，为橡胶、塑料、合成纤维和燃料等生产提供原材料。

在接受记者书面采访时，该公司表示，此行目的就是“推广我们先进的脱碳技术，探索与中国本土企业或国际企业更多的合作机会”。

在采访中，这些机构和公司均表示，气候问题紧迫而重大，需要人类共同解决。在该领域，中美合作机会非常多，而进博会是合作的极佳平台。

安锋说：“相信进博会能为我们的组织和会员公司打开中国市场的大门，并为他们与中国合作伙伴共同发展提供机会。”

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