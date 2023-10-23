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拉美多国呼吁制止移民中的“单边强制措施”

2023年10月23日16:28 | 来源：新华网
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新华社墨西哥城10月22日电（记者吴昊）拉美和加勒比地区多国领导人22日在墨西哥南部恰帕斯州帕伦克就移民问题举行会议。与会各方呼吁应制止“单边强制措施”等行为。

委内瑞拉总统马杜罗、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔、洪都拉斯总统卡斯特罗、哥伦比亚总统佩特罗等领导人当天齐聚帕伦克举行闭门会议，主题为“促进友好邻国关系与共同福祉”，与会各方就多项议题达成初步意见并发布联合公报。

联合公报说，一些国家在移民问题上单边采取强制性措施，这不仅违反国际法，还严重影响移民目的国之外的地区。各方应制止对地区国家实施“单边强制措施”等行为。各方呼吁，移民目的国应采取符合地区现实的移民政策措施，避免制造误导移民的“号召效应”。

根据公报，各方还认同优先应对粮食、环保、打击跨国有组织犯罪等议题，呼吁加强南南国家及中美洲相关国家合作。

据媒体报道，美国拜登政府上台后调整了移民政策并发表涉移民言论，大量拉美移民受部分上述信息误导，聚集在美墨边境。媒体将这种现象称为“号召效应”。

(责编：苏缨翔、崔越)

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