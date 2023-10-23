新华社西班牙港10月22日电 专访：“一带一路”倡议有力带动特多经济和工业发展——访特多贸工部长戈皮-斯库恩

新华社记者朱婉君 辛悦卫

“无论从理论上还是实践上，‘一带一路’倡议都具有重要意义。”特立尼达和多巴哥贸易和工业部长戈皮-斯库恩日前在特多首都西班牙港接受新华社记者专访时表示，共建“一带一路”倡议与包括特多在内的相关国家发展战略对接，为各国提供发展机遇，助力他国更好融入全球价值链。

5年前，特多在加勒比国家中率先加入“一带一路”倡议。作为“一带一路”建设在加勒比地区首个落地项目，由中资企业建设的特多凤凰工业园在不久前完工并交付特多贸工部下属技术和企业发展有限公司。

近年来，特多政府积极推动经济多元化转型，重视发展非能源行业。凤凰工业园定位为高附加值环保轻工业园区，是拉美和加勒比地区首个实现5G网络覆盖的现代化工业园。戈皮-斯库恩表示，园区的建成将为特多吸引更多投资，从而带来新人才、新理念、新技术，带动当地经济和工业发展。特多政府计划以凤凰工业园为模板开发更多园区，挖掘经贸潜力，促进创新创业。

“通过‘一带一路’倡议，我看到特多中两国不断深化双边关系，加强经贸合作。”戈皮-斯库恩说，近年来，越来越多特多人有机会到中国参加多个领域的培训和交流活动，学习中国发展经验。

戈皮-斯库恩将于11月上旬率团赴华参加第六届中国国际进口博览会和第十六届中国-拉美企业家高峰会，随团人员包括特多国家投资促进局、出口促进局、制造商协会等机构代表。她表示，代表团将寻求进一步向中国市场推介特多高质量产品，并吸引中国投资者到特多投资，助力特多制造业、轻工业、物流、海事等产业发展，推动特多经济前进。

曾到访过中国的戈皮-斯库恩表示，中国令人着迷，在中国，她不仅“接触到当地的美食和文化”，更近距离感受到“中国在工业领域所取得的进步以及中国的现代化发展程度”。期待在此次中国之行中考察中国大型制造业和其他行业企业，希望在“一带一路”倡议框架下，探索特多中两国以及加勒比地区和中国的合作发展潜力。

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