新华社耶路撒冷10月22日电（记者王卓伦 吕迎旭）据以色列媒体报道，以国防部长加兰特22日说，以军即将对加沙地带发动的地面攻势可能会持续三个月。

加兰特在位于特拉维夫的以空军指挥中心说，如果以色列成功消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），这将是以军在加沙地带的最后一次地面攻势。“这需要一个月、两个月甚至三个月时间，但最终不会有哈马斯。”

埃及军方22日发表声明说，以军坦克当天因“失误”击中埃以边境一座埃及军事哨所，导致多名埃及士兵受轻伤。以军在一份声明中说，一辆以色列坦克当天“意外”开火并击中埃及的一个军事哨所。以方将对具体情况展开调查。

以军与黎巴嫩真主党在以黎边境的交火22日仍在继续，并造成人员伤亡。以政府发言人同日表示，以方仍在努力避免开辟北部战线，以方对两线作战“不感兴趣”，首要目标仍是摧毁哈马斯。

据以色列官方发布的数据，自7日巴以爆发新一轮军事冲突以来，哈马斯已向以色列发射了7400多枚火箭弹，其中以色列“铁穹”防御系统拦截了1100多枚。据以色列卫生部22日公布的数据，本轮巴以冲突已导致1400多名以色列人死亡、5431名伤者送医。巴勒斯坦加沙地带卫生部门22日发表声明说，以军袭击加沙地带已造成4651人死亡、至少1.4万人受伤。（参与记者：姚兵）

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