人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列国防部长：以军对加沙地带地面攻势或将持续三个月

2023年10月23日09:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷10月22日电（记者王卓伦 吕迎旭）据以色列媒体报道，以国防部长加兰特22日说，以军即将对加沙地带发动的地面攻势可能会持续三个月。

　　加兰特在位于特拉维夫的以空军指挥中心说，如果以色列成功消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），这将是以军在加沙地带的最后一次地面攻势。“这需要一个月、两个月甚至三个月时间，但最终不会有哈马斯。”

　　埃及军方22日发表声明说，以军坦克当天因“失误”击中埃以边境一座埃及军事哨所，导致多名埃及士兵受轻伤。以军在一份声明中说，一辆以色列坦克当天“意外”开火并击中埃及的一个军事哨所。以方将对具体情况展开调查。

　　以军与黎巴嫩真主党在以黎边境的交火22日仍在继续，并造成人员伤亡。以政府发言人同日表示，以方仍在努力避免开辟北部战线，以方对两线作战“不感兴趣”，首要目标仍是摧毁哈马斯。

　　据以色列官方发布的数据，自7日巴以爆发新一轮军事冲突以来，哈马斯已向以色列发射了7400多枚火箭弹，其中以色列“铁穹”防御系统拦截了1100多枚。据以色列卫生部22日公布的数据，本轮巴以冲突已导致1400多名以色列人死亡、5431名伤者送医。巴勒斯坦加沙地带卫生部门22日发表声明说，以军袭击加沙地带已造成4651人死亡、至少1.4万人受伤。（参与记者：姚兵）

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部