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第二批人道救援物资从拉法口岸进入加沙地带

2023年10月23日08:57 | 来源：新华网
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新华社开罗10月22日电（记者姚兵）17辆装载人道救援物资的卡车22日从拉法口岸埃及一侧进入加沙地带。这是21日以来第二批人道救援物资从拉法口岸运往加沙地带。

埃及非政府组织“埃及食品银行”志愿者拉伊德·贾巴利在拉法口岸埃及一侧接受新华社记者电话采访时说，这批救援物资由埃及红新月会等机构捐赠，包括食品、医疗用品、水、毯子、衣服等，将交付给加沙地带的联合国、巴勒斯坦红新月会、红十字国际委员会的工作人员。

总部位于埃及首都开罗的民间组织“生活创造者基金会”负责人阿卜杜勒-拉赫曼·哈巴特对新华社记者说，这些救援物资远不能满足被困在加沙地带的几百万人的需求，那里的民众处境非常困难，缺乏基本生活必需品。

以色列和巴勒斯坦本月7日以来爆发新一轮军事冲突，造成大量人员伤亡。21日，首批20辆装载人道救援物资的卡车从拉法口岸埃及一侧进入加沙地带。

联合国秘书长古特雷斯19日表示，埃及阿里什机场和拉法口岸是“加沙人民的生命线”，应立即允许人道主义援助不受限制进入加沙地带。

(责编：王禹蘅、崔越)

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