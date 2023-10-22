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外交部发言人就中国海警依法拦阻菲律宾擅自向仁爱礁非法“坐滩”军舰运送建筑物资答记者问

2023年10月22日21:30 | 来源：外交部网站
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问：10月22日，菲律宾擅自向仁爱礁非法“坐滩”军舰实施运补。其间，中国海警依法对菲方运送违规建筑物资的船只实施拦阻。菲方发表声明称中国海警船对菲船只采取了“危险拦阻操作”并发生“碰撞”。中方对此有何评论？

答：10月22日，菲律宾2艘民用船和2艘海警船未经中国政府允许，擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，且不顾中国海警船警告，执意冲闯仁爱礁潟湖，并以危险方式碰撞现场执法的中国海警船和正常作业的中国渔船。中国海警依据国内法和国际法对菲方船只采取必要执法措施，维护中国的领土主权和海洋权益，现场操作专业、克制。

我想强调的是，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，是中国领土。菲律宾派军舰在仁爱礁“坐滩”严重侵犯中国领土主权。菲方多次明确表示将拖走在该礁非法“坐滩”的军舰，但24年过去了，菲方不但未拖走该军舰，还企图对其大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。中方在仁爱礁问题上保持了极大的克制和耐心，一段时间以来通过多个层级、多个渠道同菲方保持密集沟通，明确要求菲方不得向非法“坐滩”军舰运送用于大规模维修加固的建筑物资。但菲方无视中方的善意和诚意，违背自身的承诺，不断派船擅闯仁爱礁海域蓄意挑衅，持续散布虚假信息渲染炒作，严重侵犯中国的领土主权和海洋权益，违反国际法和《南海各方行为宣言》，破坏地区和平稳定。中方对此强烈不满和坚决反对。

中方再次敦促菲方重视中方严正关切，信守承诺，停止在海上滋事挑衅，停止采取危险举动，停止对中方无端攻击抹黑，尽快拖走非法“坐滩”军舰，避免破坏南海的和平与稳定，损害本地区国家的共同利益。中方将继续按照国内法和国际法，采取必要措施，坚定维护中国的领土主权和海洋权益。

(责编：卫嘉、白宇)

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