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多国人士：“一带一路”推动各国共同发展合作共赢

2023年10月22日10:14 | 来源：央视新闻客户端
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　　第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的成功举办备受国际社会关注。

　　多国人士积极评价习近平主席在论坛开幕式上的主旨演讲，认为高质量共建“一带一路”将有力推动各国共同发展、合作共赢。

　　俄罗斯联邦委员会国际事务委员会第一副主席 安德烈·杰尼索夫：我非常赞同习近平主席的观点，共建“一带一路”倡议源自中国，成果和机遇属于世界。现在这个理念不仅是中国的，也是所有共建国家的。中国是一个非常大的经济体，对外联系非常密切。

　　俄罗斯科学院中国和现代亚洲研究所首席研究员 弗拉基米尔·彼得罗夫斯基：习主席在高峰论坛发表的主旨演讲中提到了很多相关的合作项目，在（一些）西方国家以制裁政策破坏世界经济的背景下，共建“一带一路”倡议采取的是积极的合作政策，推动经济交流和各领域的合作。

　　摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席 纳赛尔·布希巴：2013年共建“一带一路”倡议提出以来，中国领导人接连提出“全球发展倡议”和“全球安全倡议”等多项倡议，并举办亚洲文明对话大会等活动，通过这些倡议及相关活动，特别是（“一带一路”国际合作）高峰论坛。中国成功地建立起一个高效的平台，既能广泛地分享中国已积累的经验，又能推动发展中国家实现共同发展。

　　媒体：“一带一路”为互利共赢合作树立榜样

　　第三届“一带一路”国际合作高峰论坛也受到多国主流媒体关注。巴拿马历史最悠久，全国发行量最大的日报之一《巴拿马星报》刊发了主题报道，聚焦高峰论坛发布的《“一带一路”蓝色合作倡议》，并评论称这一倡议体现了中国对于高质量推进“一带一路”海洋合作的高度重视。

　　阿根廷著名经济类日报《金融界报》在官网发表评论文章，回顾了共建“一带一路”倡议的发展历程和带给世界的思考和借鉴。文章称，经过十年发展，该倡议已覆盖全球150多个国家，为世界互利共赢合作树立了榜样。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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