以色列军方21日说，将加大对加沙地带的打击力度，以进一步向巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）施压。同一天，巴勒斯坦问题峰会在开罗附近的埃及新行政首都举行，与会各方呼吁巴以停火止战。请跟随新华社记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

以军：即日起加大打击力度

以军方发言人哈加里21日在新闻发布会上说，以方即日起将加大对哈马斯的打击力度，“为战争进入下一阶段创造必要条件”。

以军方同日宣布，哈马斯下属武装派别卡桑旅高级指挥官塔拉勒·欣迪在加沙地带的空袭中死亡。哈马斯已证实欣迪及其妻子和两个女儿在袭击中丧生。

以色列21日在北部边境与黎巴嫩“真主党”的交火仍在持续。以军当天空袭了黎南部“真主党”的多处目标，以报复“真主党”向其发射导弹。

巴以新一轮冲突21日进入第15天。截至目前，冲突共造成巴以双方5000多人死亡、超过1.7万人受伤。

各方呼吁巴以停火止战

巴勒斯坦问题峰会21日在埃及举行，与会各方讨论如何解决巴以新一轮冲突升级问题，并呼吁停火止战。

本次“开罗和平峰会”由埃及发起，邀请了30多个国家的元首、政府首脑、特使以及联合国等国际组织负责人参会。应埃及政府邀请，中国政府中东问题特使翟隽出席此次峰会。

埃及总统塞西在峰会开幕致辞中说，埃方拒绝将巴勒斯坦人驱逐到埃及土地上，解决巴勒斯坦问题的唯一办法是赋予巴勒斯坦人合法生活在独立国家的权利。他呼吁国际社会共同努力，制定恢复中东和平进程的路线图，结束当前的人道主义悲剧。

巴勒斯坦总统阿巴斯强调，只有落实“两国方案”、根据联合国大会第194号决议解决难民问题，才能实现和平与安全。他谴责以色列对加沙地带的“野蛮侵略”，呼吁立即停止“侵略”并开放人道主义走廊，允许食品、药品等必需品进入被围困的加沙地带。他同时警告不要企图驱逐在加沙地带的巴勒斯坦人。

约旦国王阿卜杜拉二世呼吁立即停止冲突，保护平民，并采取统一立场谴责以平民为目标的袭击行为。他重申反对强迫巴勒斯坦人流离失所，认为这是国际法规定的战争罪。

20辆卡车通行后拉法口岸关闭

位于埃及和加沙地带南部交界处的拉法口岸21日上午开放，20辆主要装载医药援助物资的卡车从拉法口岸埃及一侧进入加沙地带。新一轮巴以冲突发生两周以来，这是以色列首次允许少量急需的援助物资进入加沙地带。然而，联合国官员说，对于加沙地带正面临的人道主义危机，这批物资远远不够。

拉法口岸21日上午开放，20辆运送人道主义援助物资的卡车驶入加沙地带，口岸随后关闭。

新华社记者在拉法口岸埃及一侧看到，埃及方面特意为运送物资修了路，拆除了部分边境隔离墙。数日来，约200辆运送援助物资的卡车在这里等待进入加沙地带，排成了一眼望不到头的长队。

哈马斯21日发表声明说，受批进入加沙地带的物资包括药品、医疗用品和有限的食品。哈马斯要求长期开放拉法口岸并允许所有必要物资进入加沙地带。

这是以色列在新一轮冲突爆发后首次允许少量急需的援助物资进入加沙地带。

世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安说，这20辆卡车运送的援助物资只是“沧海一粟”，“加沙地带需要的是2000辆卡车”。（综合新华社驻外记者报道；编辑：袁原、蒋国鹏、王丰丰）

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