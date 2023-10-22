新华社北京10月21日电 题：大爱无疆接续奉献——致敬中国援外医疗队

新华社记者李恒、徐鹏航

2011年7月22日，在坦桑尼亚桑给巴尔纳兹莫加医院外科门诊，中国第24批援桑给巴尔医疗队队长卢建林为当地患者诊治并带教实习生。新华社发（国家卫生健康委供图）

累计向76个国家和地区派遣医疗队员3万余人次，援建医疗卫生设施共130余所，诊治患者近3亿人次……自1963年我国向阿尔及利亚派出首支援外医疗队以来，中国援外医疗队以无私的爱心、精湛的医术、接续的奉献，用大爱谱写和平友谊之歌，得到国际社会广泛赞誉。

“以仁心仁术造福当地人民，以实际行动讲好中国故事”“为推动构建人类卫生健康共同体作出更大贡献”……

今年是中国援外医疗队派遣60周年。牢记习近平总书记的殷切希望和嘱托，中国援外医疗队发扬国际人道主义精神，用仁心仁术书写大爱与担当，积极为全球公共卫生事业尽责，大力弘扬不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，接力续写爱的篇章。

2011年，中国第24批援桑给巴尔医疗队队长卢建林来到桑给巴尔岛的纳兹莫加医院工作，他发现这里七八个病人挤在一间屋里，无病种之分，也无专业护士，一台风扇用来通风，几乎没有消毒设施，手术室里蚊子、苍蝇乱飞。

一名当地患者要切除增生的前列腺，微创手术是最佳选择。但医院仅有的一套旧设备，不仅锈迹斑斑，镜子也不配套，只能看到12度视野，而这样的手术通常需要30度视野。

中国第29批援几内亚医疗队队员、首都医科大学附属北京天坛医院心内科副主任医师王汝朋（右一）正在给患者做手术。（北京天坛医院供图）

在狭窄的视野中，小心翼翼地操作着并不锋利的电刀，每切割一块组织，都要将刀头拿出来刷洗……卢建林就是在这样的情况下开始了当地首例微创泌尿外科手术。手术成功后，患者举起左手放在胸前，以当地独特的方式表达感谢。

在地震、海啸灾区搭起流动诊所、帐篷医院，在病毒肆虐时救治患者，在艰苦环境中填补医学空白……在诸多困难之地，时时可见中国医疗队的身影。

2022年7月27日，非洲几内亚，中国第29批援几内亚医疗队队员、首都医科大学附属北京天坛医院心内科副主任医师王汝朋成功为一名冠心病患者进行了冠脉造影检查。

这是中几友好医院导管室建成后首台介入手术。王汝朋在麻醉科医生和手术室护士共同配合下，克服无备选耗材、导管路径头臂干严重迂曲等实际困难，通过造影结果明确患者为冠心病，为后续的治疗提供了依据。

介入诊疗技术的应用，填补了几内亚急性心梗PCI（经皮冠状动脉介入治疗）绿色通道的空白。手术带教的同时，王汝朋还针对性地在当地多次开展心脏介入手术技术培训，将心脏急救手术技能留在几内亚。

曾有一名大面积心梗的急重症患者在得到成功救治后，向医疗队捐赠了一辆救护车，这让王汝朋十分高兴。“这不仅给几内亚相对落后的院前急救转运提供了方便，也将守护生命的大爱进行了扩散和传递。”王汝朋说。

北京大学人民医院眼科医生鲍永珍正在为中亚白内障患者进行眼部检查。（北京大学人民医院供图）

今年9月中旬，北京大学人民医院眼科医生鲍永珍和同事们踏上“健康快车国际光明行”的行程，前往中亚国家吉尔吉斯斯坦。“对我们来说，这是又一次践行承诺的旅程。”鲍永珍说。

这是北京大学人民医院医疗队今年第二次踏上征程。今年4月，为期18天的医疗活动已为乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦的众多白内障患者送去光明与希望。

“我终于盼来了中国医生。”在乌兹别克斯坦的布哈拉市，一位白内障奶奶拉着医疗队员的手说，自从得知中国医疗队要来布哈拉进行免费白内障手术后，她就开始盼望着，终于盼来了光明时刻。

“谢谢”“辛苦了”“中国好医生”……一声声感谢，暖在医疗队员们的心头。

一台台手术、一次次义诊，践行着构建人类卫生健康共同体理念。来自国家卫生健康委的最新数据显示，5年来，中国援外医疗队通过“光明行”“爱心行”等短期义诊，累计诊治患者近万人，免费为4500余名当地患者进行了复明手术，为180余名患者进行了心脏手术。

多米尼克，一个位于东加勒比海的岛国。当地心血管疾病多发，过去一直没有本地的心血管医生，心血管病患者主要由内科医生诊治，不仅存在误诊和漏诊现象，治疗效果也不理想。

帮助当地创建首个心血管专科，举办多场心血管专题讲座，在临床上悉心向当地医生传授经验……中国援多米尼克医疗队队员、中山大学附属第一医院心内科副主任医师吴德熙于2019年赴多米尼克工作，把帮助当地培养心内科医生当作一项重要工作。

2019年8月，中国援多米尼克医疗队队员吴德熙在中多友谊医院的外科病房带教当地医学院学生。新华社发（国家卫生健康委供图）

与41个国家和地区的46家医院建立对口合作，共建25个临床重点专科中心，填补数千项技术空白……从“输血式”援助转向可持续“造血式”援助，中国援外医疗队不仅挽救了无数患者的生命，还极大地提高了受援国医疗技术水平，培养医疗人员10万余人次，留下一支支“带不走的医疗队”。

中国人民热爱和平、珍视生命，援外医疗就是生动的体现。60年持之以恒的付出，中国援外医疗队既是救死扶伤的白衣天使，也是传递情谊的友好使者。目前，他们仍奋战在全球56个国家115个医疗点，继续以实实在在的行动书写着大爱无疆的感人故事，为增进世界人民健康福祉作出更大贡献。

(责编：崔译戈、刘洁妍)