新华社北京10月21日电 题：聚八方之智，共促“一带一路”研究

新华社记者宿亮

共建“一带一路”倡议提出十年来，从无到有、蓬勃发展，取得了历史性成就，开拓出一条通向世界共同发展的合作之路、机遇之路、繁荣之路，成为当今世界最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。

与此同时，随着中国携手各方推动实践、形成客观成效，世界日益关注到一种与时俱进的发展合作新思路。共建“一带一路”对国际社会更加重视“共同发展”问题作出了重要贡献。“一带一路”也因此成为近年来国际学界研究的热词。

马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦近日指出，共建“一带一路”倡议推动投资先行，前置性地推动经济发展。这样的理念是一种新的发展哲学，应该与全世界共享。

18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛智库交流专题论坛在国家会议中心举行。从与会各国学界嘉宾超时热议中也可以看出，关注“一带一路”十年实打实沉甸甸的成效，也让“一带一路”上的智者们持续拓展深化了他们相关的学术研究。与会者的普遍共识是，站在新的历史起点上，有必要进一步强化智库研究与合作，以研究新成果深化互信、凝聚共识，助力高质量共建“一带一路”，携手促进世界共同发展繁荣。

十年来，“一带一路”倡议得到国际社会热烈响应和积极参与，各国智库机构、学术组织立足不同视角，对“一带一路”建设展开持续跟踪研究，贡献了大量有价值的研究成果，为“一带一路”建设和国际合作提供了重要的智力支持。各国民众的理解认同、真诚支持，离不开智库对“一带一路”思想价值、实践成果和愿景机遇的研究和传播。

共建“一带一路”正推动世界格局与全球治理观念的变化。深化共建“一带一路”国际智库研究与合作具有重要的现实意义。深化共建“一带一路”国际智库研究与合作，可为共建“一带一路”合作走深走实贡献新智慧。十年来，“一带一路”合作铺就了一条互利共赢、繁荣发展之路。当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界面临和平赤字、发展赤字、治理赤字、信任赤字，人类社会需要新的思想和理念引领前行。广大智库集思广益，深入探讨如何拓展新领域，培育新增长点，塑造新结合点，将为共建“一带一路”提出好建议、注入新动力。

深化共建“一带一路”国际智库研究与合作，可为人类现代化发展探索新路径。十年来，“一带一路”合作为夯实各国现代化发展基础提供了有力支撑。中国正全面推进中国式现代化，努力以现代化新成就为世界发展提供新机遇。全球专家学者积极建言献策，将为拓展现代化道路、提高现代化成果的普惠性和包容性，推动现代化事业实现联动发展提供助力。

深化共建“一带一路”国际智库研究与合作，可为完善全球治理提供新思考。十年来，各国作为共建“一带一路”的参与者、贡献者、受益者，坚持共商共建共享，为完善全球治理提供重要公共产品。基于十年建设实践，各国智库进一步思考人类前途命运，将为推进世界多极化和国际关系民主化谋划良策，助力构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

深化共建“一带一路”国际智库研究与合作，可为文明交流互鉴注入新动力。十年来，“一带一路”合作极大拉近了文明交流的时空距离，推动共建国家文化交融。共建国家都承担着文明赓续、文化传承创新的历史责任，都要处理好传统与现代、民族性与世界性的课题，应充分秉持开放与包容、互学互鉴的文明传承发展之道，抓住各美其美、美人之美的文明和谐共存之机。

18日，“一带一路”国际合作高峰论坛智库交流专题论坛发表《关于加强“一带一路”国际智库合作倡议》，从加强共同研究、推动学术交流、共享最新成果、促进文明互鉴四个方面深化国际智库合作。

有位外国学者曾将共建“一带一路”比作一棵众人培育下茁壮成长的“生命之树”。促进智库交流，培养的是共促世界共同发展的“思想之树”。这棵“思想之树”将茁壮成长。

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