中国代表强调区域机制在解决争端时要始终遵守国际法和国际关系基本准则
新华社联合国10月20日电 中国常驻联合国代表张军20日在安理会关于区域机制作用公开辩论会上发言，强调区域机制在解决争端时要始终遵守国际法和国际关系基本准则。
张军说，安理会承担着维护国际和平与安全方面的首要责任。同时，《联合国宪章》第八章鼓励通过区域安排和平解决争端。多年来，各种区域安排都在积极发挥作用，推动解决冲突争端，维护国际和平稳定，同联合国作用相互补充。当前国际地区形势动荡加剧，地缘政治冲突和热点问题此起彼伏，区域机制如何与联合国协同发力、维护共同安全，值得认真思考和探讨。中方认为，第一，要遵循《联合国宪章》。区域机制要始终遵守国际法和国际关系基本准则，尊重各国主权和领土完整，尊重当事国人民意愿和选择。采取强制行动时严格遵守安理会授权。应秉持开放包容，不搞阵营对抗。第二，要加强沟通协调。国际和区域机制在建立信任、斡旋调解、维护和平方面应当相互借鉴和促进。区域机制可发挥优势，以地区方式解决地区问题。联合国要加强统筹协调，合理调配资源，提升各机制能力。第三，要注重预防外交。区域机制应践行共同、综合、合作、可持续的安全观，通过对话、协商、斡旋、调解等手段和平解决争端，避免危机升级或扩大。第四，要注重消除冲突根源。区域机制要统筹推进维护和平、建设和平、战后重建三阶段工作，特别是帮助发展中国家和最不发达国家加强能力建设，改善民生。要帮助冲突后国家融入区域合作，实现持久和平。
张军表示，巴以问题是当前最紧迫的问题。巴以新一轮冲突爆发，说明零敲碎打的危机管控不可持续，巴勒斯坦问题全面公正的解决方案刻不容缓。中方支持阿拉伯国家联盟（阿盟）和阿拉伯国家在巴勒斯坦问题上发挥引领作用。联合国及其安理会应当倾听阿拉伯国家呼声，同阿盟、伊斯兰合作组织等区域机制加强协调，以联合国有关决议、“阿拉伯和平倡议”等国际共识为基础，拿出有力举措，推动尽快停火止战，全力保障平民安全，防止更严重人道灾难。
张军说，时代呼唤团结合作。团结合作是应对各种全球挑战的基本前提。今年是中国领导人提出共建“一带一路”倡议10周年。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛刚刚在北京成功举行，取得丰硕成果。中方将秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，继续同世界各国和地区机制深化合作，携手构建人类命运共同体，为促进共同发展、维护共同安全作出新的贡献。
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