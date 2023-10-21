新华社联合国10月20日电 中国常驻联合国代表张军20日在安理会关于区域机制作用公开辩论会上发言，强调区域机制在解决争端时要始终遵守国际法和国际关系基本准则。

张军说，安理会承担着维护国际和平与安全方面的首要责任。同时，《联合国宪章》第八章鼓励通过区域安排和平解决争端。多年来，各种区域安排都在积极发挥作用，推动解决冲突争端，维护国际和平稳定，同联合国作用相互补充。当前国际地区形势动荡加剧，地缘政治冲突和热点问题此起彼伏，区域机制如何与联合国协同发力、维护共同安全，值得认真思考和探讨。中方认为，第一，要遵循《联合国宪章》。区域机制要始终遵守国际法和国际关系基本准则，尊重各国主权和领土完整，尊重当事国人民意愿和选择。采取强制行动时严格遵守安理会授权。应秉持开放包容，不搞阵营对抗。第二，要加强沟通协调。国际和区域机制在建立信任、斡旋调解、维护和平方面应当相互借鉴和促进。区域机制可发挥优势，以地区方式解决地区问题。联合国要加强统筹协调，合理调配资源，提升各机制能力。第三，要注重预防外交。区域机制应践行共同、综合、合作、可持续的安全观，通过对话、协商、斡旋、调解等手段和平解决争端，避免危机升级或扩大。第四，要注重消除冲突根源。区域机制要统筹推进维护和平、建设和平、战后重建三阶段工作，特别是帮助发展中国家和最不发达国家加强能力建设，改善民生。要帮助冲突后国家融入区域合作，实现持久和平。

张军表示，巴以问题是当前最紧迫的问题。巴以新一轮冲突爆发，说明零敲碎打的危机管控不可持续，巴勒斯坦问题全面公正的解决方案刻不容缓。中方支持阿拉伯国家联盟（阿盟）和阿拉伯国家在巴勒斯坦问题上发挥引领作用。联合国及其安理会应当倾听阿拉伯国家呼声，同阿盟、伊斯兰合作组织等区域机制加强协调，以联合国有关决议、“阿拉伯和平倡议”等国际共识为基础，拿出有力举措，推动尽快停火止战，全力保障平民安全，防止更严重人道灾难。

张军说，时代呼唤团结合作。团结合作是应对各种全球挑战的基本前提。今年是中国领导人提出共建“一带一路”倡议10周年。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛刚刚在北京成功举行，取得丰硕成果。中方将秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，继续同世界各国和地区机制深化合作，携手构建人类命运共同体，为促进共同发展、维护共同安全作出新的贡献。

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