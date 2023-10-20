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中国驻澳大使：中澳经贸关系的本质是互利共赢

2023年10月20日21:22 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉10月20日电（记者章建华 张娜）中国驻澳大利亚大使肖千日前在出席2023年澳中工商业委员会堪培拉联谊日活动时表示，中澳经济结构高度互补，中澳经贸关系的本质是互利共赢，双方友好合作符合两国和两国人民的根本利益。

　　肖千表示，展望未来，中澳无论是在传统领域还是新兴领域都拥有广阔的合作前景。特别是在应对气候变化、新能源和绿色基础设施等领域，两国在技术、资金、人才、市场等各方面具有巨大的合作潜力。

　　他表示，中国经济的持续发展、市场的持续开放，中澳经贸合作的稳定恢复和发展，不仅惠及两国人民，也将有利于本地区乃至全世界，为不确定的世界提供发展的确定性。

　　2023年澳中工商业委员会堪培拉联谊日活动18日举行。澳大利亚贸易旅游部长法雷尔、农渔林业部长瓦特、反对党领袖达顿、影阁外长伯明翰、影阁贸易部长霍根等出席活动并发表演讲，对澳中关系作出积极、肯定和建设性的评价。

　　18日晚，中国驻澳大利亚大使馆举办了联谊日招待会。澳中工商业委员会主席沈文在招待会上致辞时表示，将鼓励澳商界进一步发展对华友好合作。

　　今年是澳中工商业委员会成立50周年。该委员会见证和参与了中澳经贸互利合作，成为连接两国工商界的重要纽带。

(责编：曹欣悦、崔越)

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