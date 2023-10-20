新华社安卡拉10月20日电（记者王腾飞）土耳其考古人员近日在该国东南部发现距今约1万年的巨人雕像以及时代相近的彩绘野猪雕像，或许说明当时人类已具备制造大型艺术品的能力。

这尊巨人雕像发现于土耳其东南部早期人类定居点卡拉汉山。它高约2.45米，为男性雕像，轮廓较清晰，有鲜明特点，比如裸露着肋骨。伊斯坦布尔大学考古学家内吉米·卡鲁尔估计，雕像制作于约1万年前，是迄今发现的最古老的人类雕像之一。

在距离发现地数十公里的格贝克利石阵，考古人员还发现了彩绘野猪雕像。该雕像十分写实，与野猪个体大小相近，使用了红、黑两种色彩。卡鲁尔认为，它比巨人雕像制作时间略早，应该是迄今发现的最古老的实体尺寸动物雕像之一。卡鲁尔表示，这些发现说明当时的人类可以创造大型艺术品。

格贝克利石阵是联合国教科文组织世界文化遗产，为一处新石器时代人类早期定居点遗迹，距今超过1.1万年。该遗迹中有许多巨型石柱遗存，还有大量野生动物图案，例如豹、狐狸、蝎子等。

卡拉汉山与格贝克利石阵都位于名为塔什丘陵的区域，近些年考古人员在这个区域发现了约20处古代人类大型定居点遗迹。卡鲁尔告诉记者，这些发现说明当时生态环境十分优越，栖息着大量野生动物，在这里定居的人类能够以狩猎等为生。

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