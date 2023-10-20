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“一带一路”高峰论坛丨专访：八项行动将令共建“一带一路”未来成绩单更加亮眼——访俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫

2023年10月20日18:05 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科10月20日电 专访：八项行动将令共建“一带一路”未来成绩单更加亮眼——访俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫

　　新华社记者陈汀

　　俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫日前接受新华社记者专访时说，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，相信这些行动将令“共建‘一带一路’未来成绩单更加亮眼”。

　　巴巴耶夫近日在北京参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛相关活动期间与记者进行视频连线，分享了他参会的感受。在他看来，本届论坛的举办无论对中国和欧亚国家，还是对整个世界都具有重要意义。

　　“论坛总结了‘一带一路’倡议第一个10年的积极成果，展望了该倡议的广阔前景，并得到与会各国元首和政府首脑、专家及政要的认可，”巴巴耶夫说，“全人类的未来在论坛上得到了充分讨论。”

　　巴巴耶夫对习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上所作主旨演讲给予高度评价，演讲中所强调的“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建‘一带一路’最重要的力量源泉”这一论述，令他印象最为深刻。

　　“丝路精神诠释了人类自古以来的梦想，即通过可持续、稳定、安全的贸易路线实现欧亚大团结。”巴巴耶夫说。

　　巴巴耶夫指出，“一带一路”过去10年的发展对于俄罗斯来说是重要机遇。俄罗斯始终支持“一带一路”倡议，积极推进欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接，建立“大欧亚伙伴关系”，与合作伙伴国共同努力确保整个欧亚大陆的和平、稳定和繁荣。

　　巴巴耶夫说，共建“一带一路”倡议建立在自愿参与基础上并考虑到各国利益，是一种值得世界研究的国际关系全新模式。十年来，共建“一带一路”给世界人民带来实实在在的好处，也让人们对其光明未来充满期待。

(责编：曹欣悦、崔越)

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