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“一带一路”高峰论坛丨专访：期待未来讲述更多共建“一带一路”的故事——访《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫

2023年10月20日18:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月20日电 专访：期待未来讲述更多共建“一带一路”的故事——访《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫

　　新华社记者王晨笛 陈晓宇

　　来华参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫日前在北京接受新华社记者专访时说，共建“一带一路”倡议是时代所需，中国在促进世界互联互通、共同发展方面作出重要贡献。

　　“在共建‘一带一路’框架下开展合作将促进各国经济发展，在这方面中国正在作出重要贡献，我们都是见证者。”科尔茹姆巴耶夫说。

　　科尔茹姆巴耶夫多次到访中国参加重要国际会议并赴多地调研采访，撰写了大量关于共建“一带一路”的相关文章，此次是他第三次参加“一带一路”国际合作高峰论坛。

　　科尔茹姆巴耶夫指出，10年来，共建“一带一路”在哈萨克斯坦结出累累硕果：中欧班列深化互联互通、风电和水电项目助推绿色低碳发展……今年5月的中国-中亚峰会期间，哈中两国签署互免签证协定，进一步加速两国人文交流合作。

　　他说，哈萨克斯坦拥有发达的铁路、公路运输网络，是中国的重要合作伙伴。在“一带一路”框架下，双方深化各领域交流合作，对包括哈萨克斯坦在内的中亚地区所有国家都非常重要。

　　在本届论坛开始前，科尔茹姆巴耶夫前往中国多个省份调研采访。他告诉记者，此行走访了多家合资企业，在中国-上海合作组织地方经贸合作示范区，哈萨克斯坦企业展现出巨大发展潜力。

　　科尔茹姆巴耶夫说，期待未来可以讲述更多关于共建“一带一路”倡议的故事。（参与记者：张继业）

(责编：曹欣悦、崔越)

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