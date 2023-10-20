新华社北京10月20日电 题：共建“一带一路”推动中非经贸合作打开新空间

新华社记者陈晨、刘杰

“这是我第三次参加‘一带一路’国际合作高峰论坛。十年来，越来越多的非洲国家参与共建‘一带一路’，为‘一带一路’合作机制发展作出积极贡献。”来自喀麦隆的中非青年联合会联合创始人门杜接受新华社记者采访时说。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛日前在京举行。今年是中方提出共建“一带一路”倡议10周年，也是提出真实亲诚对非政策理念10周年。

共建“一带一路”倡议提出以来，得到非洲国家的积极支持和踊跃参与。

在高峰论坛期间举办的“一带一路”企业家大会上，中外工商界人士深入交流、寻找机遇、凝聚共识，取得丰硕成果。参会的多诺万·安东尼是南非一家轻金属行业的企业负责人。他说，我们向中方学习技术、获取技能，“一带一路”倡议促进了共建国家基础设施发展,给我们带来了实实在在的好处。

10月17日，与会代表在北京参加“一带一路”企业家大会的签约仪式。新华社记者 王毓国 摄

南非国际事务研究所日前发表的报告指出，中国是非洲最大的贸易伙伴，深化中国与非洲的合作有助于改变非洲大陆的贸易格局。

近年来，中国自非农产品进口持续增长，已成为非洲第二大农产品出口目的国。

在第三届中非经贸博览会上，来自莫桑比克梦想农业公司的展商胡克萨娜·萨伊德在展示芝麻产品（6月30日摄）。新华社记者 刘杰 摄

生鲜水果、南非红酒、塞内加尔花生、埃塞俄比亚咖啡……在共建“一带一路”倡议推动下，中国积极建立非洲农产品输华“绿色通道”，越来越多的非洲特色商品热销中国市场。

中非经贸合作日益密切，贸易规模稳步提升。中国商务部统计，十年来，中非贸易总额累计超2万亿美元。中国始终保持非洲第一大贸易伙伴国地位。2022年中非贸易额同比增长11.1%。中国海关总署数据显示，今年前7个月，中非贸易规模1.14万亿元，同比增长7.4%。

6月30日，在中非经贸合作促进创新示范园（湖南高桥大市场），来自非洲的主播在直播带货。新华社记者 陈泽国 摄

中国政府非洲事务特别代表刘豫锡日前接受新华社记者采访时表示，非洲是支持共建“一带一路”最积极、最坚定的方向之一。在中非双方共同努力下，中非合作破浪前行，2022年中非贸易额创下2820亿美元的新纪录，中非互利合作展现出蓬勃生机和活力。

论坛期间，喀麦隆、中非和科特迪瓦等非洲国家成为《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》的第一批参加方，各方期待通过加强贸易投资合作，挖掘数字经济和绿色发展潜能，促进经济可持续和包容性增长。

乌干达《新景报》网站今年1月刊文说，与其他地区相比，非洲国家更需要外国直接投资，而中国对推动当地基础设施改善发挥重大作用。在中国看来，由众多国家组成的世界千姿百态，各国都有自己的习俗和社会经济体系。中国向世界开放，贸易就会随之而来，从古丝绸之路到共建“一带一路”都说明了这一点。

北京大学国际战略研究院院长于铁军认为，中非共建“一带一路”，既要有基础设施的“硬联通”、规则标准的“软联通”，也要有共建国家人民的“心联通”。中国和非洲通过务实合作拉近民众心与心的距离，为他们带来实实在在的获得感，也真正印证了共建“一带一路”倡议的韧性、力度及成果。（参与记者：王越、缪晓娟）

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