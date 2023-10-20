新华社北京10月20日电 综合新华社驻外记者报道：据巴勒斯坦媒体19日报道，以色列军队在约旦河西岸展开大规模搜捕行动，多名巴勒斯坦人在与以军的冲突中死伤。国际社会持续关注巴以局势发展，联合国等方面呼吁为巴勒斯坦加沙地带提供人道主义援助。

据巴勒斯坦媒体报道，以军从18日夜间开始在约旦河西岸展开大规模搜捕行动，当地民众与以军在多地发生冲突。19日，以军进入约旦河西岸城市图勒凯尔姆附近难民营开展搜捕行动时，与巴勒斯坦人发生冲突并交火，导致12名巴勒斯坦人死亡。

巴卫生部门19日发表声明说，以军袭击加沙地带已造成3785人死亡、12493人受伤。加沙地带4家医院和14家医疗中心已停止服务。自本月7日新一轮巴以冲突爆发以来，约旦河西岸已有81名巴勒斯坦人死亡。

以色列军方19日发表声明说，以战机18日夜间轰炸了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的数百个军事目标，包括地道、反坦克导弹发射场、情报机构等，10余名哈马斯武装人员死亡。在对加沙地带南部城市拉法的空袭中，当地武装派别人民抵抗委员会下属武装组织的一名高级指挥官死亡。哈马斯19日发表声明说，以军空袭导致哈马斯政治局高级成员贾米拉·尚蒂死亡。

据黎巴嫩媒体报道，黎巴嫩真主党19日向以色列数个军事阵地和靠近边界的一个以色列农庄发射了火箭弹。哈马斯下属一个武装派别从黎南部向以北部发射了30枚火箭弹。以军对黎南部进行了炮击回应。黎军方人士说，7名黎巴嫩和伊朗记者当晚在黎以边境“蓝线”一带被火力围困，持续不断的交火造成其中一名记者死亡。

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）发言人泰嫩蒂19日接受黎媒体采访时说，黎以边境局势仍然紧张，但联黎部队目前没有撤离黎南部的计划，正在继续与各方对话，以缓和紧张局势。

联合国秘书长古特雷斯19日在开罗与埃及外长舒凯里会晤，重点讨论如何缓解巴以冲突并向加沙地带运送人道主义援助物资问题。古特雷斯呼吁哈马斯立即无条件释放被扣押人员，以色列立即为人道援助提供无限制的准入，以满足加沙地带人民最基本的需求。

英国首相苏纳克19日访问以色列期间表示，英国支持以色列谋求国家的长期安全。他同时表示，应保证巴勒斯坦人民获得人道主义援助，希望更多救援物资进入加沙地带。

伊朗各界人士18日在德黑兰等各大城市举行集会，表达对巴勒斯坦人民的支持，谴责针对加沙地带医院的袭击。伊朗总统莱希在德黑兰向集会民众发表讲话时强调，应迅速解除对加沙地带的封锁，开放过境点，向加沙地带被围困居民提供人道主义援助。

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