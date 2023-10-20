沈丹琳

新华社开罗10月19日电（记者沈丹琳）联合国秘书长古特雷斯19日在埃及首都开罗呼吁立即实现巴以人道主义停火，立即允许人道主义援助不受限制进入加沙地带。

古特雷斯当天与埃及外长舒凯里就缓解巴以冲突并向加沙地带运送人道援助问题举行会晤。他在会晤后举行的联合新闻发布会上重申，国际人道法必须得到尊重，平民必须得到保护。他呼吁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）立即无条件释放被扣押人员，以色列立即为人道援助提供无限制的准入，以满足加沙地带人民最基本的需求。

古特雷斯表示，近两个星期以来，加沙地带的民众没有得到任何燃料、食物、水、药品和其他必需品。埃及阿里什机场和拉法口岸是“加沙人民的生命线”。他呼吁巴以立即实现人道主义停火。

舒凯里在新闻发布会上说，古特雷斯将出席定于21日在开罗举行的和平峰会。此次峰会由埃及总统塞西发起，旨在缓和巴以冲突、达成停火，同时强调向加沙地带运送人道援助的重要性。

埃及总统府19日凌晨发表声明说，塞西18日与美国总统拜登通电话，同意通过拉法口岸向加沙地带提供“可持续”援助。据埃及媒体报道，拉法口岸有望于20日开放。

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