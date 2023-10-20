新华社北京10月19日电（记者成欣）第19届“北京－东京论坛”19日在北京开幕。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在论坛开幕式上发表视频致辞。日本首相岸田文雄向论坛发来书面祝辞。

王毅说，中日同为亚洲和世界重要国家，拥有广泛共同利益、广阔合作空间，和平、友好、合作是双方唯一正确选择。我们要以纪念中日和平友好条约缔结45周年为契机，践行初心、守正创新，担负起接续中日和平友好的历史使命，为推动构建契合新时代要求的中日关系作出不懈努力。

王毅就发展中日关系提出五点建议：践信守诺，筑牢两国关系政治基础；拓展合作，实现更高水平互利共赢；妥处分歧，把准两国关系正确方向；重振友好，改善两国关系民意基础；加强协作，维护地区和平稳定。

岸田文雄在书面祝辞中表示，今年是日中和平友好条约缔结45周年的关键年份，在条约中，日中两国确立了和平友好的各项原则。日中两国对地区和国际社会的和平与繁荣共同肩负重要责任，双方开展对话是极其重要的。

“北京－东京论坛”创立于2005年，每年举行一次，是中日两国重要的官民互动交流平台。本届论坛主题是“亚洲地区稳定与世界和平合作：中日两国责任——中日和平友好条约缔结45周年之思考”。日本外相上川阳子发表视频致辞，日本前首相福田康夫等出席。

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