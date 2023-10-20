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“文化中国·中医关怀”走进比利时

2023年10月20日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“文化中国·中医关怀”比利时活动义诊现场。

　　本报布鲁塞尔电  （记者牛瑞飞）近日，由6位中医专家组成的河南省中医关怀团走进比利时，为华侨华人和当地民众提供免费健康咨询和义诊服务。本次活动由国务院侨办主办、河南省政府侨办承办、欧洲华商扶贫基金会和比利时华商时报协办。

　　义诊期间，河南省中医关怀团专家开展了中医健康养生知识讲座，介绍中医药基本理论、特色方法及成果，还为咨询者进行了一对一健康咨询和义诊服务，并根据个体情况给出中医药治疗建议。

　　本次义诊活动是国务院侨务办公室海外惠侨工程“文化中国·中医关怀”计划的一部分，活动不仅吸引了众多在比利时生活的华人华侨，还有一些人特地从挪威、荷兰、法国和瑞士等国赶来参加。他们表示，义诊活动让他们感受到了祖国送来的温暖和问候，也加深了他们对中医药的认知。活动也吸引了不少比利时当地民众参与。他们向中医专家们询问有关中医药的历史和知识，体验了针灸、推拿等中医特色治疗方法。

　　中国驻比利时使馆公参吴刚表示，关怀团中医专家不顾旅途劳顿，拿出“满满当当”的时间为侨胞义诊，这种医者仁心和为侨服务精神令人感动；广大侨胞踊跃参与，有侨胞专程从挪威等国赶到比利时参加活动，对中医药文化的热爱可见一斑。

　　中医关怀团团长、河南海外联谊会常务副会长曾垂瑞表示，旅比乡亲是促进河南开放发展的纽带桥梁，希望大家立足海外，情系桑梓，支持助力河南在中医药等领域的国际交流和合作。

　　活动协办方欧洲华商扶贫基金会会长何调军表示，关怀团为旅比侨胞送来健康，让大家倍感温暖，这会进一步促进中医药文化在比利时的推广和传播，增进中比两国人民的相互了解和友谊。

　　“文化中国·中医关怀”是国务院侨务办公室“海外惠侨工程”八项计划之一，旨在服务侨胞，惠及大众，推广中医药。据介绍，河南省已连续多年委派中医专家赴海外开展关怀活动。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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