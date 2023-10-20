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王毅分别会见法国总统特别代表、前总理拉法兰和希腊总理高级代表、发展部部长斯克雷卡斯

2023年10月20日01:21 | 来源：新华网
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新华社北京10月19日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅19日在人民大会堂分别会见来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的法国总统马克龙特别代表、前总理拉法兰，希腊总理高级代表、发展部部长斯克雷卡斯。

会见拉法兰时，王毅说，中方愿同法方加强战略沟通，共同维护多边主义，反对阵营对抗，为世界提供更多稳定性、确定性，为和平、发展和繁荣贡献中法力量。共建“一带一路”开启高质量发展新阶段，中方欢迎法方继续积极参与。

拉法兰强调，当前地缘政治加剧背景下，共建“一带一路”对促进发展合作尤为重要。法方高度重视这一重要倡议，愿同中方继续落实好三方合作等共建项目。

会见斯克雷卡斯时，王毅说，希腊是共建“一带一路”重要伙伴，中希务实合作硕果累累。比雷埃夫斯港的成功典范为“一带一路”的互利共赢属性提供了有力例证。中方将继续秉持“丝路精神”，同希方携手加强比港等合作项目，助力欧洲互联互通。希望希腊为中欧全面战略伙伴关系健康发展继续发挥建设性作用。

斯克雷卡斯表示，希腊是最早加入“一带一路”的欧洲国家之一，共建“一带一路”助力希腊打造地中海第一大港。希腊将继续积极参与和促进欧中关系健康稳定发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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